"Алкоголизм можно лечить"

Разговор с приморским экспертом в области лечения алкоголизма Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ГБУЗ «Краевой наркологической диспансер», кандидат медицинских наук Игорь КОВАЛЕВ рассказал газете «Золотой Рог» об «омоложении» алкоголизма, как лечить эту болезнь, и почему женский алкоголизм страшнее мужского. - Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, что такое алкоголизм? - Алкоголизм имеет разные формы и три стадии. Для того, чтобы поставить диагноз «алкоголизм», необходимо выявить у пациента четыре синдрома. Первый - это изменение реактивности организма. Второй - наличие психической зависимости. Третий - наличие физической зависимости, и четвертый - это наличие последствий употребления алкоголя. - Говорят, что пивной алкоголизм страшнее своей незаметностью. Так ли это? - Здесь вообще не принципиален вид употребляемого вещества. Люди пытаются таким образом самоустраниться от того, что у них есть алкогольная болезнь. Кто-то считает, что раз он пьет дорогие напитки, то это автоматически означает невозможность алкоголизма. Кто-то говорит, что он, конечно, пьет то же пиво каждый день, но по чуть-чуть, а значит, никак не может быть алкоголиком. На самом деле, это просто отказ от действительности. В разных странах предпочитают разные любимые напитки. Во Франции и южных странах Европы распространен винный алкоголизм. В северных странах и в России предпочитают напитки «покрепче» и пиво. Это особенности национальной культуры. - Утверждают, что женский алкоголизм развивается быстрее и почти неизлечим. Это правда? - Условно говоря, женский алкоголизм страшнее. Женщины отвечают за уют, благополучие, материнство. Если женщина начинает страдать алкоголизмом, то семья разрушается изнутри. В заболевание вмешивается гормональный фактор, изменение гормонального фона у женщин отягощает алкоголизм. Женщины более эмоциональны и чаще подвержены срывам. Заболевание, как правило, осложняется повышенной склонностью к суициду. Поэтому лечение протекает тяжелее, дольше и требует больше семейной и личностной терапии. - Существует ли вообще такое понятие, как детский, подростковый алкоголизм? - Да, существует. К счастью, нельзя сказать, что он сильно выражен. С подростковым алкоголизмом работать тяжело, потому что к заболеванию прибавляются все сложности переходного возраста: акцентуации характера, пограничные состояния, употребление запрещенных препаратов вместе с алкоголем. Лечить подростковый алкоголизм только при помощи наркологической службы - тяжело и сложно. Требуется комплексный подход и со стороны социальной службы, образования, участковых служб, и родителей. В целом, алкоголизм «помолодел» на несколько десятилетий. В советские времена алкоголизм был в более возрастных группах населения. Когда в наше время алкоголизм ставят людям 22 – 25 лет, это никого не удивляет. - Можно ли говорить о наследственности? - Да, алкоголизм - это болезнь, развитие которой зависит от наследственности и той среды, в которой человек оказался. Если у родителей, бабушек, дедушек была алкогольная болезнь, то вероятность формирования у человека алкогольной зависимости увеличивается в два раза. Особенно это может осложнить ситуацию для подростков. Если подросток находится в асоциальной среде и часто употребляет алкоголь, то формирование зависимости протекает гораздо быстрее, чем у взрослого. - Почему с возрастом становится тяжелее употреблять алкоголь? В 20 лет спокойно после бутылки вина рано встаешь и прекрасно себя чувствуешь, в 30 голова начинает болеть после бокала… - Дело тут не только в возрасте, но и в состоянии организма. Один человек выпивает рюмку алкоголя, и все, ему плохо, его нужно спасать, другой выпивает бутылку алкоголя и с ним ничего не происходит. Это зависит от особенностей каждого человека: наследственности, генетики, устойчивости организма и психики, питания, образа воспитания и жизнедеятельности. В частности, от работы алкогольдегидрогеназы - фермента, который перерабатывает алкоголь. У малых народностей он присутствует в малых количествах, поэтому алкоголизм у них развивается гораздо быстрее. - Что делать близким, если у человека проблемы с алкоголем? Как себя правильно вести, и чего делать нельзя ни в коем случае? - В первую очередь, создать максимальные условия для того, чтобы человек не употреблял алкоголь. Можно начать готовить его морально к обращению к специалистам. Не обязательно начинать с наркологической службы, можно обратиться к психологическим, социальным службам, в сообщество анонимных алкоголиков. От родственников очень важна именно поддержка, сопровождение и доведение человека до этих служб, ведь это усиливает результативность. Родственники могут настаивать, требовать закодировать на всю жизнь, но без желания пациента вылечиться ничего не произойдет. Установка пациента может меняться от правильных действий родственников, поэтому необходимо научиться договариваться. В алкоголике как бы живет две личности: здоровая и зависимая. Ошибка большинства родственников заключается в том, что они пытаются давить на личность с зависимостью, в то время как договариваться надо именно со здоровой. Тогда появляется возможность выйти на отказ от алкоголя. - Лечится ли алкоголизм? - На первом этапе необходима детоксикация, важно вывести все остатки алкоголя из организма и вернуть человека в здоровое состояние. Дальше предстоит огромный пласт мотивационной, реабилитационной работы, чтобы сохранить эту трезвость. В целом, он строится на поиске путей, которые помогут человеку отказаться от алкоголя осознанно. Ставятся акценты на проблемных моментах, которые человек получил в результате употребления алкоголя, и прорисовываются цели, которых человек может достигнуть в результате своей трезвости. Эти цели достигаются в результате монотонной деятельности, без самообмана, что человек пьет, потому что его женщины не любят или он не миллионер. Убираются эти иллюзии. Применение мотивационной и когнитивно-поведенческой терапии позволяет методично и планомерно подойти к тому, что человек начинает сохранять трезвость. Необходимо уравновесить эмоциональную сферу: ведение дневника чувств, эмоциональные методики терапии, которые позволяют осознавать чувства и понимать причины своего поведения. Чем больше человек осознает причинно-следственную связь своих поступков, тем проще ему понять, как предотвратить свой срыв и сохранить свою трезвость на длительное время. - Как понять, что ты близок к алкоголизму? - Регулярное употребление алкоголя уже позволяет говорить, что что-то пошло не так. Если каждую пятницу обязательно напиваешься, то можно сказать, что это первый тревожный звоночек. Рекомендуется менять форматы развлечений и количество алкогольных напитков. Два раза ты выпил, на третий – займись спортом. Второй фактор, который помогает опознать алкоголизм – возникновение влечения и употребление на следующий день после предыдущего. Это уже симптомы, на которые надо обратить внимание и на какое-то время отказаться от алкоголя. - Может ли человек с алкогольной зависимостью умереть от похмелья? - Когда человек пьет несколько дней, у него плохое самочувствие и похмелье, которое облегчается дальнейшим употреблением алкоголя. Это классический формат алкогольной зависимости. Выход - это лечебные процедуры и капельницы. Это достаточно сложное состояние, и иногда, если не принять меры, это может привести к серьезным последствиям: осложнению заболевания, приобретению других заболеваний, смертельному исходу. - Насколько действенна кодировка? - «Кодировка» - это метод, распространенный на постсоветском пространстве, терапевтическая техника стресс-терапии, вытекающая вообще из советских психотерапевтических школ. Этот метод не включен в официальные процедуры, направленные на отказ от алкоголя. Эта процедура достаточно распространена и востребована в коммерческих наркологических кабинетах. Она даёт свои результаты потому, что это краткосрочное психотерапевтическое воздействие, которое позволяет остановить употребление алкоголя человеком на какой-то период. Результативность этого метода - около 50 процентов для лиц с начальными формами заболевания. Однако, для полноценных изменений требуются более длительные подходы. Не стоит забывать, что этапы заболевания разные, есть начальная стадия заболевания, есть средняя, есть промежуточные. Проводя кодировку на второй или на третьей стадии, уже не получишь результат. Она высокоэффективна на начальных стадиях формирования заболевания. - Бывают случаи, когда ты выпил, даже немного, но стало очень плохо. Что делать? - Если ты выпил, и тебе становится плохо, возможно это отравление. В этом случае необходимо очистить желудок. Не стоит самостоятельно принимать медикаменты, потому что часть лекарств, совмещенных с алкоголем, создают новые проблемы в организме. Это может привести к летальному исходу. Вызываем врача или скорую медицинскую помощь, это позволит увеличить шансы на сохранение здоровья. - Расскажите, пожалуйста, что происходит с организмом человека при алкоголизме? - Алкоголь является ядом. В малых дозах он воздействует на психику: кто-то радуется, кто-то злится, кто-то дерется. Когда поступают большие дозы алкоголя, наступает постепенное разрушение организма. Он пытается сопротивляться, соответственно, вызывает какие-то рвоты, какие-то этапы болезненности. Но если человек продолжает употреблять алкоголь, то спирт начинает разрушать организм. Спирт разлагает жировые клетки. Так появляются «дыры» в сердце, сосудах, мозге… Это приводит к жутким последствиям: поражению нервных тканей, инвалидности и смерти. - Какие у нас в регионе действуют государственные программы лечения алкоголизма? - В России представлены все виды помощи: амбулаторная, стационарная, реабилитационная. Развивается мощное движение группы анонимных алкоголиков. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, лечению от алкогольной зависимости также уделяется большое внимание. Все программы, которые предлагаются в нашем наркологическом диспансере, бесплатные. Они позволяет человеку получать лечение и результат. Алкоголизм - хроническое заболевание, но его можно лечить и достигать длительных ремиссий. - Какие планы и перспективы в лечении алкоголизма в Приморском крае? - Вообще, все планы и перспективы сводятся к тому, что максимум медицинской помощи переводится в формат амбулаторной помощи. Таким образом, мы переходим к формату дневного стационара. Это дает хорошие результаты, а материальных затрат меньше. У нас достаточно широкий пласт амбулаторной программы, что позволяет удерживать пациентов в трезвости. Самый сложный момент – это работа с лицами, которые лечиться не хотят. Но мы решаем и этот вопрос, привлекаем родственников, работодателей, консультантов, психологов, группы анонимных алкоголиков. Алкогольная болезнь лечится, необходимо обращаться к специалистам и проходить полноценную реабилитацию в ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер». ВНИМАНИЕ! Обратиться в ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» за помощью можно по телефонам: 2-41-46-29; 2-41-47-61; 2-76-04-63. Сайт, на котором можно записаться на прием: http://pkknd.ru/ Можно записаться и в самом учреждении, которое находится по адресу: г. Владивосток, улица Станюковича, 53. На фото: Игорь Ковалев: «Алкоголь является ядом. В малых дозах он воздействует на психику: кто-то радуется, кто-то злится, кто-то дерется. Когда поступают большие дозы алкоголя то наступает постепенное разрушение организма…». Фото автора Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

