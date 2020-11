Чужих жизней не бывает

В Приморском крае можно пройти процедуру типирование крови

В Приморском крае можно пройти процедуру типирование крови Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из приоритетных направлений программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. А с октября 2018 года во Владивостоке в медицинских офисах приморского филиала компании «Инвитро» появилась возможность сдать анализ на типирование крови и пополнить базу потенциальных доноров костного мозга. Генеральный директор «Инвитро-Приморье» Александр ХАМИДУЛИН рассказал корреспонденту «Золотого Рога» о важности процедуры, и почему об этом должен знать каждый. - Расскажите, пожалуйста, о типировании крови. - Каждый человек может сдать всего пять миллилитров крови из вены в любом медицинском офисе «Инвитро» для типирования крови. Биоматериал исследуют в лаборатории, определяя HLA-фенотипы - коды тканевой совместимости. Типирование крови занимает около 10 дней. После проведения исследования потенциальный донор получает сообщение, что его данные внесены в регистр доноров костного мозга. В случае совпадения генов пациента - с человеком связываются и предлагают стать донором, о чем в медицинском офисе подписывается информированное согласие. - Почему типирование крови так важно? - Каждый год в России требуется более 5 000 пересадок костного мозга детям и взрослым. Пересадка костного мозга - часто единственный способ спасти жизнь человеку, больному раком крови. Сегодня в России около 100 000 потенциальных доноров костного мозга. Для сравнения, в Германии, с населением в 83 миллиона человек, регистр насчитывает более 8 миллионов потенциальных доноров. Шанс больного на совпадение с генетическим близнецом, который может его спасти, составляет 1 на 10 000 случаев. Это ничтожные цифры, практически нулевые, так как жизнь каждого больного ребенка или взрослого зависит от количества доноров, состоящих в регистре. И любой донор может в реальности спасти жизнь своему генетическому близнецу. - В сентябре 2019 года во Владивостоке проходила донорская акция. Расскажите о таких акциях подробнее, пожалуйста. - Эти акции - это способ привлечь внимание людей к донорству, пробудить их интерес и желание стать донорами. Но это не означает, что сдать кровь на типирование можно только в период проведения акции. «Инвитро» принимает желающих в любом медицинском офисе в любой день в течение всего рабочего времени. Специальной подготовки для сдачи крови на типирование не требуется, поэтому стать донором можно как утром, если вы пришли сдавать анализы, так и днем, во время обеденного перерыва, или вечером, после работы. В рамках каждой акции мы проводим встречи с людьми, рассказываем о процедуре, о ее важности, и отрадно то, что с каждой акцией количество людей, желающих вступить в регистр, увеличивается. Мы благодарны всем за это желание. - Случаи отказов от донации при совпадении HLA-фенотипа нередки. Почему это происходит, и как это изменить? - В большинстве случаев это связано с низкой информированностью о способе пересадки костного мозга и боязни перед процедурой. Как я отметил ранее, процедура сдачи крови на типирование – это сдача пяти миллилитров крови из вены. Процедура безболезненная и быстрая, занимает около пяти - семи минут. Пересадка костного мозга - процесс, безусловно, более сложный, но и безопасный одновременно. Для пересадки костного мозга можно использовать два способа на выбор: либо под общим наркозом костный мозг заберут шприцем из тазовой кости, либо четыре - пять часов нужно провести под капельницей, пока из крови не отфильтруют нужное количество стволовых клеток. Оба способа пересадки проводятся под постоянным наблюдением врачей. Перед самой пересадкой донор проходит полное медицинское обследование. Стоит отметить, что все расходы по обследованию, пересадке, проживанию на время проведения операции берет на себя принимающая сторона. - Какие планы и перспективы на будущее? - Безусловно, проводить еще больше акций и рассеивать сложившиеся страхи и стереотипы у людей. Я призываю всех жителей Приморского края и России в целом в возрасте от 18 до 45 лет вступить в регистр и кому-то спасти жизнь. Стать потенциальным донором могут люди в возрасте от 18 до 45 лет, которые весят более 50 кг и не имеют серьезных заболеваний. Александр Хамидулин: «Каждый год в России требуется более 5 000 пересадок костного мозга детям и взрослым. Пересадка костного мозга часто единственный способ спасти жизнь человеку, больному раком крови». Фото автора Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

