Экс-мэр Владивостока сумел передать из-за решетки слова соболезнования

Экс-мэр Владивостока сумел передать из-за решетки слова соболезнования

15 октября 2019, 13:51
Общество
"Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком"

«Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в которых он выражает соболезнование родным и близким легендарного космонавта Алексея Леонова, корого он хорошо знал лично:

«Выражаю свои самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова, а также всем друзьям, знакомым, да и всем людям, кто знал или слышал об Алексее Архиповиче. Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком. Вечная ему память».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Владивосток
МЭРВладивостокВладивосток СПГСьерра-ЛеонеМЭР РФВладивосток-СПГЯкутия - Хабаровск - ВладивостокСьерра ЛеонеСахалин-Хабаровск-ВладивостоксоцсетиСоцсетимэр города
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы