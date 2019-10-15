Экс-мэр Владивостока сумел передать из-за решетки слова соболезнования

«Выражаю свои самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова, а также всем друзьям, знакомым, да и всем людям, кто знал или слышал об Алексее Архиповиче. Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком. Вечная ему память».