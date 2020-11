Экс-мэр Владивостока сумел передать из-за решетки слова соболезнования

"Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком"

«Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком» Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в которых он выражает соболезнование родным и близким легендарного космонавта Алексея Леонова, корого он хорошо знал лично: «Выражаю свои самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова, а также всем друзьям, знакомым, да и всем людям, кто знал или слышал об Алексее Архиповиче. Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком. Вечная ему память». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

