Интервенция не забыта

День освобождения Владивостока от иностранной военной оккупации - важнейшее событие в истории региона Многие знаменательные для СССР даты в современных российских реалиях перешли в разряд полузабытых. То же, к сожалению, постигло и День освобождения Приморского края от белогвардейцев и интервентов, который в советские годы Приморье отмечало с большим размахом. Сейчас эту дату помнят лишь историки, да коммунисты «со стажем». О важной страничке истории не только города Владивостока, но и всей страны, читателям газеты «Золотой Рог» напомнила Ольга УСТЮГОВА, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, кандидат исторических наук. - Ольга Александровна, 25 октября 1922 года - День освобождения Владивостока от белогвардейцев и интервентов. Как это происходило? - В начале октября 1922 г. войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР) под командованием И.П. УБОРЕВИЧА перешли в общее наступление. 24 октября на станции «Седанка» на переговорах между уполномоченными Главкома НРА начальником Военпура В.А. СМИРНОВЫМ и уполномоченным от японского военного командования генерал-майором СИБАЯМА было достигнуто соглашение о порядке занятия Владивостока войсками НРА. В тексте соглашения говорилось, что части Императорской японской армии очищают Владивосток и его окрестности, а также прилегающие к Владивостоку острова от своего присутствия не позднее 16 часов 25 октября 1922 г. К этому времени части Народно-революционной армии занимают Владивосток. В 10 часов 25 октября 1922 г. представители Японского командования передают представителям Главнокомандующего Народно-революционной армии на станции «Первая Речка» ключи от складов вооружения и другого имущества, находящегося под охраной японских войск во Владивостоке. После 12 часов 25 октября 1922 г. части Народно-революционной армии продвигаются к Владивостоку. 25 октября в 14.25 войска Народно-революционной армии двинулись в город. 26 октября Иероним Петрович Уборевич телеграфировал в Москву: «На улицы для встречи наших войск вышло всё население. Во время движения наших войск было несмолкаемое «Ура!». Мы были засыпаны цветами, многие от радости плакали. …Вообще картина была величественная и радостная. В городе полный порядок. Японцы сели на транспорт и ушли в море». - Как была увековечена память об этом событии во Владивостоке? - Уже в 1923 году память об освобождении Владивостока от иностранной военной интервенции была увековечена в городских топонимах. Так, улица Алеутская была переименована в «25-го Октября». Несмотря на то, что в 1992 году улице вернули прежнее название - Алеутская, на здании по адресу 1-я Морская, 2, со стороны Алеутской, можно и сегодня увидеть памятную доску с советским названием «25-го Октября» и кратким экскурсом в историю. Также, в честь партизанских отрядов, участвовавших в Гражданской войне на Дальнем Востоке, Николаевский проспект был переименован в Партизанский. А в 1961 г. на центральной площади города был установлен памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. - Расскажите о создании памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке подробнее. - Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, торжественно открытый в 1961 году, олицетворяет историю Гражданской войны в Приморском крае. Монументальный ансамбль представляет собой композицию из трех скульптурных групп. В центре - бронзовая фигура знаменосца Народно-революционной армии ДВР, по обеим сторонам от которой - две скульптурные группы, первая посвящена революционным событиям 1917 г., а вторая - партизанскому движению и освобождению края от интервентов, завершившемуся 25 октября 1922 года. От редакции добавим, что 25 октября долгое время считался и Днем Приморского края. После распада СССР пришло время новых дат и документов. Одним из самых важных для Приморского края стал его Устав, принятый в 1995-м году Думой Приморского края. Устав был подписан 6 октября 1995 года тогдашним губернатором Приморского края Евгением НАЗДРАТЕНКО. Сам документ опубликован 25 октября. Согласно постановлению Думы Приморского края № 226 от 24 ноября 1995 года, в соответствии со статьей 109 Устава Приморского края, именно 25 октября был объявлен Днем Приморского края. Некоторые историки предполагают, что дата опубликования Устава была выбрана не случайно, и сознательно была привязана к 25 октября. Как бы то ни было, но после распада СССР чиновники все основные торжества ежегодно приурочивали к дате образования Приморского края - 20 октября. Именно эта дата всегда выбиралась для выставок, собраний и награждений. А с официальным Днем Приморского края, 25 октября, приморцев эпизодически поздравляли председатели краевого парламента и отдельные депутаты. Напомним, депутаты законодательного собрания Приморья утвердили новый праздничный календарь региона. Теперь дата 25 октября должна окончательно уйти из Устава и праздничных дат, но всё же останется в памяти. По новому законопроекту, День освобождения города Владивостока от иностранной военной интервенции, 25 октября 1922 года, предлагается закрепить как раз в памятных датах. Кроме того, изменилась и официальная дата празднования Дня Приморского края. С инициативой о переносе даты выступил глава региона Олег КОЖЕМЯКО, который указал, что разделение Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края официально произошло 20 октября 1938 года. Тем не менее, в праздничном календаре региона значилась дата 25 октября. Согласно изменениям в Уставе Приморья, которые одобрили депутаты, Днем Приморского края теперь официально считается 20 октября. Досье "Золотого Рога": Ольга Александровна УСТЮГОВА родилась в г. Владивостоке. Окончила исторический факультет ДВГУ. В 1998–2001 гг. обучалась в аспирантуре при Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Работает в институте с 1997 г. Автор 51 научного труда. На фото: До постройки мостов памятник Борцам за власть советов на Дальнем Востоке был, пожалуй, самым популярным символом города. Фото автора Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

