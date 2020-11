Защита за счет государства

Бесплатная юридическая помощь позволила сотням приморцев отстоять свои права

Бесплатная юридическая помощь позволила сотням приморцев отстоять свои права В Приморье повышена оплата труда адвокатов, участвующих в программе оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Таким образом власти региона хотят сделать юридическую помощь еще более доступной. О том, как сегодня выстроена работа по предоставлению юридических услуг социально незащищенным категориям людей, в интервью газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Павел МЕЗЕНИН. - Павел Викторович, какими документами регулируется порядок оказания бесплатной юридической помощи в Приморском крае? - Порядок предоставления этой услуги регулируется принятым в 2011 году федеральным законом №324-фз «О бесплатной юридической помощи в РФ». Этим законом определены виды бесплатной юридической помощи; случаи, в которых она предоставляется; а также категории граждан, имеющих право на получение такой помощи. Во исполнение этого федерального закона издан аналогичный краевой закон – «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края», которым предусмотрено оказание помощи, в том числе, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью или травмой, конфликты или жестокое обращение в семье, отсутствие определенного места жительства или работы, малообеспеченность и ряд других ситуаций. Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи проводятся в рамках государственной программы Приморского края «Безо- пасный край» на 2013-2021годы. Ответственным исполнителем данной программы является департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края. - Какие категории граждан имеют право на получение бесплатной юридической помощи? - Перечень категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи, достаточно широк. Наиболее часто за бесплатной юридической помощью обращаются инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также малоимущие граждане. Всего на начало октября данной помощью воспользовались 418 жителей Приморья. Тем не менее, исходя из практики двух предыдущих лет, могу сказать, что средства, заложенные в бюджете на бесплатную юридическую помощь для нуждающихся в ней граждан, не были полностью востребованы. Поэтому мы приняли решение усилить работу по информированию жителей региона о возможности получения бесплатной юридической помощи. Аналогичная задача поставлена и органам местного самоуправления. Возможно, что в следующем году перечень категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи, будет расширен. Ведь социальная значимость этой работы велика, особенно для социально незащищенных категорий населения. - Кто занимается оказанием бесплатной юридической помощи в Приморском крае? - Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи. Организация участия адвокатов в этом процессе осуществляется Адвокатской палатой Приморского края. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи адвокаты осуществляют правовое консультирование граждан в устной и письменной форме, составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, а также представляют их интересы в судах, государственных, муниципальных органах и организациях. - Какие виды помощи пользуются наибольшей популярностью у приморцев? Увеличилось ли количество обращений за бесплатной юридической помощью за последние годы? - По статистике за январь-июнь 2019 года, наиболее востребованным видом помощи оказались устные и письменные консультации по правовым вопросам (595 и 6 случаев соответственно), а также составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера (62 случая). Здесь увеличилась доля написания апелляционных жалоб. Кроме того, в 28 случаях адвокаты, участвующие в программе, представляли интересы граждан в судах. На недавнем совещании с представителями ГУ Минюста России по Приморскому краю и краевой Адвокатской палаты мы проанализировали, почему те или иные виды помощи пока не слишком востребованы, и почему спрос на услугу бесплатной юридической помощи в целом несколько снизился. Пока решено стимулировать активность адвокатов – в том числе, финансово. - Сколько адвокатов на сегодняшний день занимается оказанием услуги по бесплатной юридической помощи жителям Приморского края? - На данный момент адвокатов, участвующих в программе, 176 человек. Их список также можно найти на сайте нашего департамента. Изучив список, гражданин может обратиться к ближайшему адвокату: участники программы работают не только во Владивостоке, но и в других муниципалитетах Приморья, поэтому для получения бесплатной юридической помощи не придется ехать в столицу края. Хотя чаще всего обращаются жители Владивостока. В случае, если ситуация, с которой обратился гражданин, не входит в компетенцию адвоката, он подскажет, в какую инстанцию следует обратиться для защиты своих прав. - Какие документы должен предоставить гражданин для получения бесплатной юридической помощи? - При обращении к адвокату потребуется предоставить документы, подтверждающие принадлежность гражданина к одной из льготных категорий, перечисленных в краевом законе №31. Однако мы намерены в перспективе создать единую базу льготных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, чтобы им не нужно было каждый раз предоставлять подтверждающие документы. - Для граждан юридическая помощь, оказываемая адвокатами, бесплатна. Каковы, в таком случае, стимулы для адвокатов участвовать в данной программе? - Главный стимул – финансовый. В целом, на оказание бесплатной юридической помощи жителям Приморья в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено более 1,9 млн рублей. Мы провели анализ, почему в 2017-2018 годах средства, заложенные по данной статье, не расходовались в полном объеме. И приняли решение повысить расценки на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Например, увеличена оплата труда адвоката при составлении апелляционной жалобы. Надеюсь, что изменение расценок побудит адвокатов более активно участвовать в программе оказания бесплатной юридической помощи. Подчеркну, что все расходы по оплате труда адвокатов, как и прежде, несет государство, а для граждан оказываемая ими юридическая помощь бесплатна. Отмечу, что адвокатам мы платим не напрямую. Оплата их труда в части оказания бесплатной юридической помощи осуществляется в рамках соглашения между администрацией Приморья и Адвокатской палатой Приморского края. Именно Палата формирует список адвокатов, готовых участвовать в программе оказания бесплатной юрпомощи, а затем предоставляет в администрацию документы для оплаты их услуг. Досье "Золотого Рога": Согласно краевому закону №31-кз, в Приморье бесплатная юридическая помощь оказывается следующим категориям граждан: - гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае; - инвалидам I и II группы; - ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда; - детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; - законным представителям и представителям детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в расположенных на территории Приморского края организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; - несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы на территории Приморского края, а также их законным представителям, если они обращаются за оказанием юридической помощи по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов таких лиц; - проживающим на территории Приморского края гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; - гражданам, признанным судом недееспособными, а также их законным представителям, если они обращаются за оказанием юридической помощи по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов таких лиц; - иным гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, право на получение бесплатной юридической помощи которым предоставлено в соответствии с федеральным законодательством. На фото: Павел Мезенин: «Очень важно сделать юридическую помощь еще более доступной для приморцев». Фото из архива Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

