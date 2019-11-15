"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие"

"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие"

15 ноября 2019, 18:20
Общество
Газета "Золотой Рог" вспоминает, с чего начинался знаменитый владивостокский "Зеленый угол"

Газета «Золотой Рог» вспоминает, с чего начинался знаменитый владивостокский «Зеленый угол»

Форд-Т – знаменитая «жестянка Лиззи», хозяйка владивостокских дорог в начале XX века.

К началу 1923 года количество автомобилей в городе резко сократилось: вывезли свои, а заодно и чужие, автомобили войска интервентов. Большинство автомобилей местного транспорта пришло в негодность и своими остовами украшали полуразрушенные пакгаузы и гаражи. Нехватка квалифицированных кадров (шоферов и механиков) усугублялась еще и тем, что всех загоняли в профсоюзы, без рекомендации которого получить работу в городе было практически невозможно. Что уж говорить о нехватке запчастей и горюче-смазочных материалов. Все это привело к тому, что автомобильный транспорт в городе постепенно утратил с таким трудом завоеванные позиции. И лишь с начала 30-х годов он стал привычным городским атрибутом. Но это уже другая история.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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