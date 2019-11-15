В России хотят ввести новый налог с зарплат

Специалисты уверены: инициативу с ГПП протащат — слишком серьёзная артиллерия подключилась. И тогда мы с вами добровольно, пока добровольно, будем отчислять 6% от зарплаты. Ещё 1% будет отчислять за нас работодатель в ФСС, согласно заветам Татьяны Голиковой. У нас и так отчисления в пенсионный фонд, соцстрах и фонд ОМС составляют 30%, плюс НДФЛ — 13%. Итого 43%. Куда больше? Даже под благовидным предлогом убедить население платить дополнительный налог будет сложно. Люди не понимают, почему именно они должны делать отчисления в 1%, а не пухнущий от доходов бюджет, и сомневаются, что от этих денег будет толк. Пенсионный возраст уже подняли, а выхлоп нулевой.