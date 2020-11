В России хотят ввести новый налог с зарплат

Всему трудоспособному населению придется отчислять с доходов в бюджет еще больше

Всему трудоспособному населению придется отчислять с доходов в бюджет еще больше «Состричь» ещё денег с населения под благородным предлогом. В России собираются ввести новый вид социального страхования — по уходу за пожилыми людьми от 60 лет. Представители рабочей группы, созданной по инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой, считают, что для этого государству необходимы дополнительные средства. Деньги планируется искать в наших карманах, сообщает "Царьград". С зарплат трудоспособного населения планируется взимать на 1 процент больше взносов, чем сейчас. То есть социальные отчисления составят 3,9% вместо нынешних 2,9%. Этот лишний процент, по замыслу правительства, должен будет гарантировать человеку, что в старости (в случае недееспособности) он получит пакет услуг по уходу, в который войдут трёхразовое кормление, мытье и уборка. Эксперты отмечают: люди пенсионного возраста, особенно те, кто недееспособен, сейчас — самая незащищённая группа населения. Однако недоумевают, почему государство перекладывает заботу о стариках на плечи обычных людей? Всё это — следствие того, что средства расходовались неэффективно, они давно потрачены, а выплаты пенсий и содержание социально незащищенных слоев населения осуществлять не на что, — рассуждает аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев. — Средства стараются изыскать. А у кого? Только у работающего населения. Одно дело, если бы экономка России была в жесточайшем кризисе, но это не так: профицит федерального бюджета — более 2,5 триллионов, от денег пухнут Фонд национального благосостояния и золотовалютные резервы. Разве обеспечение достойной старости пожилым гражданам, которые всю жизнь платили налоги, делали отчисления в различные фонды, — не обязанность государства? — вопрошают специалисты. И действительно, зачем нам тогда вообще государственная система нужна, если мы сами можем себя содержать: стариков, детей, инвалидов, ветеранов… Нам в открытую говорят, что пенсионеры для нашей страны — непосильная нагрузка. Чемодан без ручки, который и нести неудобно, и бросить нельзя. Единственный выход из ситуации увидели в повышении пенсионного возраста, чтобы заткнуть бреши в ПФР. Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров в программе телеканала «Царьград» «Честный Фрэнк» рассказал, что вопрос, как голосовать — за реформу или против, не стоял. Всё было предопределено заранее. Мне прямо присылают указания по законам, — признался Евгений Фёдоров, — у меня на столе лежит, как у депутата, пачка рекомендаций МВФ, например, в области экономики. Само решение о поднятии пенсионного возраста было принято значительно раньше, и оно было подготовлено. Например, было сформировано такое наполнение Пенсионного фонда, чтобы этот наш Пенсионный фонд не мог выплачивать пенсии. Если бы Дума не выполнила решение МВФ и не проголосовала, то пенсионеры просто перестали бы получать пенсию. Пришли в окошечко, а им бы сказали: «денег нет». Денег нет в ПФР и сейчас — так нам говорят. То есть повышение пенсионного возраста проблемы не решило. Поэтому мы сейчас и видим новые инициативы. Взять тот же ГПП (гарантированный пенсионный план). Эксперты, опрошенные телеканалом «Царьград», отзываются о новации как о пустой затее. Те, у кого низкие зарплаты, всё равно не смогут накопить себе на пенсию, а те, у кого зарплата от 80 тысяч рублей и выше, знают более надёжные и доходные инструменты. Зачем запирать деньги на 20-30-40 лет на каких-то счетах НПФ, которые, кстати, любят банкротиться? Специалисты уверены: инициативу с ГПП протащат — слишком серьёзная артиллерия подключилась. И тогда мы с вами добровольно, пока добровольно, будем отчислять 6% от зарплаты. Ещё 1% будет отчислять за нас работодатель в ФСС, согласно заветам Татьяны Голиковой. У нас и так отчисления в пенсионный фонд, соцстрах и фонд ОМС составляют 30%, плюс НДФЛ — 13%. Итого 43%. Куда больше? Даже под благовидным предлогом убедить население платить дополнительный налог будет сложно. Люди не понимают, почему именно они должны делать отчисления в 1%, а не пухнущий от доходов бюджет, и сомневаются, что от этих денег будет толк. Пенсионный возраст уже подняли, а выхлоп нулевой. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter