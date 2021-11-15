День рождения проекта «Прогулка с врачом» отметили открытием Регионального центра общественного здоровья

Праздник был двойным. Официальное открытие центра приурочили к 9-летию приморского проекта «Прогулки с врачом».
Теперь специалистов всегда можно будет встретить в здании по адресу: улица Сахалинская, 1а. Тут не будут принимать пациентов, но будут заниматься методической работой: придумывать и вводить в постоянную практику государственные и корпоративные программы, направленные на улучшения здоровья общества.
«Сегодня нашему самому масштабному и продолжительному проекту по здоровому образу жизни «Прогулка с врачом» исполняется 9 лет. На протяжении всего времени, каждую субботу, в 10 утра мы проводили встречи на набережной Цесаревича.Прогулки с врачом инициированы Всероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» В 2012 году в Приморье приехал заместитель председателя этой организации и предложил провести такое мероприятие. И наш коллектив с удовольствием поддержал эту инициативу и продолжает ее развивать уже в течение 9 лет», — рассказала Екатерина Хмельницкая, заведующая центром здоровья.
Торжественная и официальная части праздника прошли на свежем воздухе, прямо во дворе здания. В Центре заботятся о здоровье всех жителей Приморского края, поэтому для минимизации рисков заразиться COVID-19, мероприятие прошло на улице.
На импровизированную сцену, чтобы поздравить собравшихся с событием, «поднимались» главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по медпрофилактике Анжела Кабиева, глава краевого минздрава Анастасия Худченко, медицинские специалисты и представители бизнес-сообщества.
Для собравшихся прошли викторины, мастер-классы по скандинавской ходьбе, дефиле со шляпами и даже практика йоги смеха.
Также прошло награждение самых активных и преданных участников проекта «Прогулки с врачом». Тех людей, которые на протяжении всех 9 лет регулярно посещали занятия и поддерживали эту акцию. Подарки вручал гендиректор компании «Дальневосточное качество». Виталий Зорин, который также оказывает поддержку проекту «Прогулки с врачом». Его предприятие производит БАДы с экстрактом трепанга.
«Омега-3 с экстрактом трепанга нужен каждому. Полиненасыщенные жирные кислоты помогают укрепить здоровье, улучшить иммунитет, а это особенно важно во время пандемии. Однако самая лучшая поддержка здоровья для любого возраста — это физическая активность, позитивный взгляд на жизнь и хорошее настроение. Всему этому вас могут научить на «Прогулках с врачом», — сообщил Виталий Зорин.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.