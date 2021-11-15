День рождения проекта «Прогулка с врачом» отметили открытием Регионального центра общественного здоровья

«Сегодня нашему самому масштабному и продолжительному проекту по здоровому образу жизни «Прогулка с врачом» исполняется 9 лет. На протяжении всего времени, каждую субботу, в 10 утра мы проводили встречи на набережной Цесаревича.Прогулки с врачом инициированы Всероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» В 2012 году в Приморье приехал заместитель председателя этой организации и предложил провести такое мероприятие. И наш коллектив с удовольствием поддержал эту инициативу и продолжает ее развивать уже в течение 9 лет», — рассказала Екатерина Хмельницкая, заведующая центром здоровья.