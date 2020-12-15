Издевательство какое-то: 10 тысяч за оскорбление сотрудника ГАИ получил житель Хасанского района

Сотрудник ГАИ потребовал у токаря-военного водительское удостоверение, но Б. заявил, что такого документа у него нет, так как он даже не обучался на него и не сдавал экзамены. Услышав это, инспектор-стажер попытался вытащить ключ из замка зажигания для чего залез в окно двери, но Б. резко нажал на газ и поехал вместе с торчащим инспектором из окна. У уполномоченного лица туловище было в салоне авто, а ноги – на улице. Так было пройдено около 70 метров. После этого Б. резко затормозил, а сотрудник ГАИ ударился грудью об окно машины.