Издевательство какое-то: 10 тысяч за оскорбление сотрудника ГАИ получил житель Хасанского района

Известный в Приморском крае юрист Галина Антонец рассказала у себя на страничке в социальных сетях про вопиющий инцидент, который не поддается никакому объяснению.

Дело в том, что районный суд Хасанского района Приморского края закончил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя поселка Зарубино. За то, что он применил насилие к сотруднику полиции, но при этом сознался, судебный орган назначил мужчине штраф размером в 10 тысяч рублей. «Именно такой приговор получил на днях житель приморья, который, не имея прав, просто не сдавал никогда на права, рассекал на машине в Хасанском районе, а когда его остановили, и попытались прекратить дальнейшее передвижение забрав ключи, нажал на газ и потащил за собой гаишника, у которого голова оказалась в салоне, а ноги на улице», - пишет юрист Галина Антонец. По версии следствия все обстоятельства складывались следующим образом: гражданин Б. работал токарем на местном заводе и был военнослужащим. Еще 13 сентября он передвигался за рулем своего авто и его остановил стажер-инспектор для проверки документов. Однако Б. не стал реагировать на взмах жезла инспектора и поехал дальше, однако после одумался и остановился. Сотрудник ГАИ потребовал у токаря-военного водительское удостоверение, но Б. заявил, что такого документа у него нет, так как он даже не обучался на него и не сдавал экзамены. Услышав это, инспектор-стажер попытался вытащить ключ из замка зажигания для чего залез в окно двери, но Б. резко нажал на газ и поехал вместе с торчащим инспектором из окна. У уполномоченного лица туловище было в салоне авто, а ноги – на улице. Так было пройдено около 70 метров. После этого Б. резко затормозил, а сотрудник ГАИ ударился грудью об окно машины. После данного инцидента гражданин Б. был задержан и следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. На суде мужчина полностью сознался и раскаялся, а суд, в свою очередь назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что за неподчинение законному требованию сотрудника правоохранительных органов суды назначают крупные штрафы или административный арест. Однако в данном случае эксперты отмечают, что такой приговор непропорционален тяжести совершенного деяния и может быть обжалован. Также, специалисты подчеркивают, что подобный приговор может восприниматься как слабость судебной и правоохранительной системы и подстегнёт волну беззакония в отношении сотрудников правоохранительных органов. «Простите, но рекламодатели платят штраф в 200 000 рублей, за отсутствие плашки предупреждающей о противопоказаниях в медицинской рекламе, СМИ платят штраф в 100 000 рублей за мелькнувшего в кадре человека с сигаретой. На 1 миллион рублей как-то оштрафовали журнал за статью в которой разглядели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Один миллион рублей, за статью в журнале! А неподчинение сотруднику полиции и совершение в отношении него противоправных действий стоит 10 000 рублей. Что это если не наплевательское отношение к тем, кто защищает нас с вами на дорогах от нарушителей, если их нарушенные права так «дешево» оценили?», - добавила юрист. Добавим, что суд Хасанского района проявил себя опрометчиво, проявив гуманность, создал очень опасный прецедент, зафиксировав, что противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов несут очень мягкие правовые последствия. А это значит, что штраф по тяжкой уголовной статье дал негласный сигнал всей судебной системе о том, что лицам, которые применяли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, можно наказывать мягкими приговорами.

