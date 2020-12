Новинка от «Ратимир» - колбаса «Швейцарский завтрак» с сыром попала в «Золотую сотню» всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

Пельмени, деликатесы и колбаса вареная также были оценены строгим жюри

В столице Дальнего Востока наградили производителей Приморского края, чья продукция вошла в список 100 лучших товаров России. В этом году от компании «Ратимир» в почетную сотню попали сразу три вида мясных изделий: колбаса, деликатесы и пельмени. Отметим, что из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, церемония награждения прошла в режиме онлайн-конференции в приложении ZOOM. По итогам оценки строгого жюри сосиски вареные «Молочные» и «Мясные рубленые», а также пельмени «Телячьи» и «Русские» получили дипломы конкурса. Грудинка «Испанская» и новинка этого года колбаса полукопченая «Швейцарский завтрак» с сыром были удостоены звания Лауреата конкурса «100 лучших товаров России». Колбаса «Швейцарский завтрак» с сыром также была награждена почетным дипломом «Золотая сотня». По словам коммерческого директора «Ратимира» Дмитрия Сударикова, участие продукции завода в конкурсах такого масштаба очень важно для компании. «Почти вся продукция, которая сегодня получила звание «Лучший товар России»–2020 уже давно полюбилась покупателю. Очень ценно то, что профессиональное жюри по достоинству оценило и нашу новинку. Это значит, что мы работаем в нужном направлении и внедряем в свое производство уникальные рецептуры, которые приходятся по вкусу как нашим покупателям, так и экспертам», – подчеркнул он. Отметим, что еще одной новинкой 2020 года от компании «Ратимир» стали сосиски «Мясные рубленые». Технологи завода решили удивить потребителей не одним, а сразу двумя видами новых сосисок. Первые, «Мясные рубленые с сыром», очень нежные и имеют насыщенный сливочный вкус благодаря добавлению нежнейшего сыра. Вторые, «Мясные рубленые», отличаются пикантностью и необычной рубленой текстурой: на срезе отчетливо видны кусочки мяса. «В производстве мы используем только высококачественное сырье. Новые сосиски готовим из полужирной свинины, а также используем уникальный набор специй, в который входят перец черный, мускатный орех, кориандр, имбирь, сельдерей, тмин, красный перец, чеснок, гвоздика, кардамон. В «Мясные рубленые с сыром» добавляется "Голландский" сыр 45% жирности. Также могут использоваться сыры «Гауда» и «Эдам»», — рассказал ведущий технолог компании "Ратимир" Юрий Ляшко.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter