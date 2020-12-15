Новинка от «Ратимир» - колбаса «Швейцарский завтрак» с сыром попала в «Золотую сотню» всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

«Почти вся продукция, которая сегодня получила звание «Лучший товар России»–2020 уже давно полюбилась покупателю. Очень ценно то, что профессиональное жюри по достоинству оценило и нашу новинку. Это значит, что мы работаем в нужном направлении и внедряем в свое производство уникальные рецептуры, которые приходятся по вкусу как нашим покупателям, так и экспертам», – подчеркнул он.