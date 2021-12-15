Приморье заняло первую строчку рейтинга регионов ДФО для санаторного отдыха

Приморье заняло первую строчку рейтинга регионов ДФО для санаторного отдыха
Приморье заняло первую строчку рейтинга регионов ДФО для санаторного отдыха
Сегодня, 16:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В 2021 году Приморский край занял первое место в рейтинге регионов Дальнего Востока для санаторного отдыха. Исследование провел портал бронирования «санатории-россии».

«Санаторно-курортный отдых в Приморском крае, в первую очередь, представлен санаториями, созданными возле источников лечебных вод в Шмаковке. Эти санатории хорошо известны как в регионе, так и за его пределами», — рассказал руководитель регионального агентства по туризму Владимир Щур.

Рейтинг составили подвергнув анализу данные о популярности отдыха в санаториях России в 2021 году по поисковым запросам, частоте бронирования и заполняемости санаториев.

В ТОП-5 Дальнего Востока вошли Приморье — 3 320 рублей в сутки за проживание, питание, лечение, ЕАО — 3 410 рублей, Бурятия — 3 260 рублей, Хабаровский край — 2 360 рублей, Приамурье — 2 250 рублей.

По России ТОП-3 возглавили Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

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