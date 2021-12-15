Приморье заняло первую строчку рейтинга регионов ДФО для санаторного отдыха

«Санаторно-курортный отдых в Приморском крае, в первую очередь, представлен санаториями, созданными возле источников лечебных вод в Шмаковке. Эти санатории хорошо известны как в регионе, так и за его пределами», — рассказал руководитель регионального агентства по туризму Владимир Щур.