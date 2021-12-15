В Приморье построят новые газовые объекты

«В сентябре приступили к строительству магистрального газопровода к Находкинскому заводу минеральных удобрений. Прокладка трубы позволит газифицировать юг Приморья, Врангель и третий по величине город края – Находку. На первом этапе в центральной части Находки планируется построить две крупных котельных, которые будут работать на природном газе, после ввода в эксплуатацию они заменят 11 мазутных и угольных котельных», –рассказал глава министерства энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев.