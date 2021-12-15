В Приморье построят новые газовые объекты

В Приморье построят новые газовые объекты
В Приморье построят новые газовые объекты
Сегодня, 14:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Газификация Приморского края продолжится в 2022 году. Уже запущены первые объекты, работающие на природном газе.

«В сентябре приступили к строительству магистрального газопровода к Находкинскому заводу минеральных удобрений. Прокладка трубы позволит газифицировать юг Приморья, Врангель и третий по величине город края – Находку. На первом этапе в центральной части Находки планируется построить две крупных котельных, которые будут работать на природном газе, после ввода в эксплуатацию они заменят 11 мазутных и угольных котельных», –рассказал глава министерства энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев.

По его словам, уже проложены газораспределительные сети в в Уссурийском городском округе и Спасском районе. Три котельные в Уссурийске переведены на газ, еще две построены в Спасском районе и уссурийске. В Артеме запущена газораспределительная станция. Откорректированы схемы газоснабжения Находки и Надеждинского района.

Также в этом году к природному газу подключен резидент ТОР «Надеждинская» – ООО «Газпром гелий сервис», а на территории Михайловского района – резидент ТОР «Михайловский» ООО «РусАгро-Приморье». В Уссурийском городском округе подключены к газу ООО «Уссури Холод», ООО «Ист-Фарм», детский сад и два жилых дома в микрорайоне «Радужный», котельные №19, 24, 25, 27.

В планах на 2022 год создание инфраструктуры по заправке газомоторным топливом автотранспорта. Определены две площадки для строительства заправок на острове Русский и в районе улицы Снеговая.

Продолжится догазификация муниципалитетов. Первые в очереди на подведение газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств граждан Владивостокский и Уссурийский округи. В 2022 году подключиться к газу смогут 1 902 домовладения, в 2024 — 502.

«Разработан и утвержден план-график строительства внутрипоселковых сетей за счет средств Единого оператора газификации в рамках синхронизации с Программой развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2021-2025 годы, в рамках которого запланированы мероприятия по созданию технической возможности подключения 9 427 домовладений в 25 населенных пунктах с 2022 по 2024 годы», – добавил Андрей Леонтьев.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, уровень газификации Приморского края на сегодняшний день составляет 24%. По состоянию на 1 декабря 2021 года потребление природного газа в регионе составило 1,4 миллиарда кубометров в год.

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