Высокие гости и громкие отставки: Чем запомнилась минувшая неделя в Приморье

Самые интересные события ушедшей недели — в обзоре газеты «Золотой Рог».
Прошедшая неделя отметилась рядом увольнений — сразу 5 высокопоставленных руководителей покинули свои посты.
Еще в субботу, 6 февраля, стало известно об отставке прокурора Приморского края Николая Пилипчука, который находился на этой должности с февраля 2019 года. Исполняющим обязанности приморского прокурора был назначен его заместитель, Роман Пантелеев.
В тот же день появилась информация об оставке Константина Стоценко с недавно занятого им места — он был назначен на должность заместителя мэра в июне 2020 года, но ушёл по собственному желанию.
В понедельник, 8 февраля, список пополнился ещё одним именем — Игорь Степаненко покинул подконтрольное ему министерство природных ресурсов и окружающей среды. Мантию подхватила его заместитель Наталья Федорец, в тот же день назначенная исполняющей обязанности министра.
В среду, 10 февраля, правительство Приморья объявило об отставке Александра Костенко по состоянию здоровья. Заместитель председателя правительства региона провёл во властных структурах края порядка 20 лет.
Финальным штрихом стал уход с должности первого заместителя главы Владивостока Ольги Козерацкой. Формулировка — «по собственному желанию».
Немало разговоров на прошедшей неделе было об авиации — в Приморье началась продажа субсидируемых авиабилетов, а крупный авиаперевозчик пообещал связать Владивосток с Петербургом.
Теперь приморцы могут приобретать субсидированные билеты в столицу России. За рейс в Москву в один конец нужно будет отдать 10 200 рублей, столько же стоит обратный билет. Потребуется показать документ, подтверждающий, что предъявитель проживает в Дальневосточном федеральном округе.
На фоне старта продаж правительство Приморья выступило с предложением разрешить жителям края осуществлять полноценную покупку субсидируемых авиабилетов не только в авиакассах, но и онлайн. Краевые власти также предложили авиакомпаниям расширить перечень направлений, куда приморцы могут летать по сниженным ценам. Руководство региона предложило включить в этот список рейсы в Казань, Симферополь и Краснодар.
В этом году прямых рейсов из Приморья в крупные города страны станет больше — Nordwind Airlines с 1 июня начнет осуществлять перелеты между Владивостоком и Петербургом без дополнительных остановок по пути. Таких рейсов не было с 2015 года, с момента банкротства «Трансаэро».
Стоит отметить, что к концу недели в аэрокассах наблюдался дефицит субсидируемых авиабилетов.
Последние дни в Приморье было теплее обычного, но уже не за горами удар циклона.
Каждый опубликованный синоптиками прогноз был лучше предыдущего. В начале недели в крае держался слабый минус, к концу недели воздух прогрелся до околонулевых отметок и даже незначительного плюса. Но уже 15 февраля на регион обрушился мощный циклон — эта неделя началась с похолодания и снега.
«Весенняя динамика уже начинает прослеживаться», — так описал текущие погодные тенденции глава Примгидромета Борис Кубай.
Однако зима пока продолжается: с 15 по 17 февраля в регионе ожидается метель и штормовой ветер.
Много внимания привлекла на этой неделе рабочая поездка по Приморью полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Он уделил внимание насущной проблеме — непростой ситуации в рыбодобывающей сфере в связи с закрытием китайских портов. Трутнев призвал развивать возможности переработки рыбы в России и находить другие рынки сбыта, чтобы не зависеть от Китая.
Полпред также напомнил, что все федеральные структуры, имеющие свои отделения на Дальнем Востоке, должны переехать из Хабаровска во Владивосток, ставший столицей ДФО ещё в 2018. Соответствующий указ в свое время был подписан президентом России.
Не обделил Трутнев вниманием и тему дефицита бензина в Приморье и на Дальнем Востоке в целом. На сегодняшний день в регионе производится только 4 миллиона тонн бензина из тех 6, которые ДФО потребляет. Дополнительные 2 миллиона тонн приходится завозить по железной дороге из остальной части России. Решение этой проблемы полпред видит в строительстве нового нефтеперерабатывающего завода, причём для стимулирования бизнеса к возведению НПЗ могут быть приняты изменения в налоговой сфере.
В ходе рабочего совещания также затрагивался вопрос развития науки на Дальнем Востоке. Юрий Трутнев отметил важность действий в этом направлении для сохранения конкурентоспособности местной экономики на фоне азиатских соседей ДФО. Юрий Петрович подчеркнул важность нахождения конкретных решений.
Вместе с этим полпред раскритиковал медленный темп развития науки на Дальнем Востоке.
«Мы договорились о том, что будем двигаться пошагово. Просто рассуждать о науке — неинтересно. Надо добиваться того, чтобы наука, высокие технологии в России и на Дальнем Востоке быстрее развивались, чтобы талантливые люди не уезжали за рубеж, а работали здесь», — подвел итоги обсуждения полпред.
Наконец, вместе с губернатором Олегом Кожемяко представитель президента посетил завод «Прогресс» в Арсеньеве. Они осмотрели новейший вертолет Ка-62. Отмечается, что машина сможет выполнять очень широкий спектр функций — от перевозки пассажиров до поисково-спасательных операций. Серийное производство планируется начать уже в следующем году.
Хорошие новости на этой неделе поступили с фронта борьбы с коронавирусом в Приморье — вакцинация идёт полным ходом, количество новых заражений снижается день ото дня. Если ещё во вторник региональный оперштаб сообщал о 190 выявленных за сутки случаях, то к пятнице, 12 февраля, этот показатель упал до 150. Вместе с этим уже к середине недели в крае было поставлено свыше 17,5 тысяч прививок, полный курс вакцинации прошли порядка 1 000 приморцев. По последним данным, в сутки в Приморье ставят около 2 000 уколов.
Егор ГОЛУБЕВ.