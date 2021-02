Высокие гости и громкие отставки: Чем запомнилась минувшая неделя в Приморье

Семидневка с 7 по 14 февраля принесла в Приморье много интересных событий, в том числе - ряд громких отставок. Тренд задали Николай Пилипчук (уже экс-прокурор Приморского края) и Константин Стоценко (уже бывший заместитель мэра), а продолжили тяжеловесы, без которых раньше представить приморскую политику было сложно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter