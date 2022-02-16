Дорогая, мы делим детей

— История знает только один случай, когда делился ребёнок — это знаменитое решение царя Соломона, предложившего разрубить ребёнка на части. С тех пор мы шагнули далеко вперёд в сторону гуманизма и не делим ребёнка, а лишь определяем, с кем из родителей он будет проживать, а также в какой форме и в каком объёме будет общаться со вторым родителем и другими родственниками.