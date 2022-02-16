Владивостокцы просят скамейки, урны и общественный туалет

Владивостокцы просят скамейки, урны и общественный туалет
Владивостокцы просят скамейки, урны и общественный туалет
Сегодня, 17:10ОбществоФото: Анастасии Котляровой/администрация Владивостока
Жители Владивостока обсудили идеи развития сквера в районе остановки транспорта «Некрасовская». Какой хотят видеть эту общественную территорию, рассказали архитекторы студии Bricks, владивостокцы и представители мэрии.

Организатором обсуждения концепции развития сквера, который фактически является частью важного транспортного узла, выступила администрация краевого центра. Ещё до начала встречи специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока провели онлайн-опрос горожан. В нем приняли участие 335 человек.

По словам заместителя дирекции Лилии Гиззятовой, на основе полученных мнений горожан архитекторы составляли концепцию развития сквера. Он занимает небольшую территорию, с трёх сторон окружённую дорогами. Поэтому многие горожане проходят её, когда спешат на остановку. Но для Владивостока она очень важна в качестве зелёной зоны, которых в этом районе совсем немного.

Участники обсуждения могли не только ознакомиться с презентацией проекта благоустройства, но и предлагали свои решения. Например, предлагали сохранить в сквере скамейки и урны, просили предусмотреть установку общественного туалета. Также участники рассуждали о том, нужно ли вернуть подпорной стене сквера барельефы рыб, какие высадить здесь деревья и как облагородить скейт-площадку.

Все предложения теперь изучат архитекторы и на их основе внесут корректировки в концепцию. Затем её вновь представят на обсуждение.

— Такая обратная связь с горожанами для нас очень важна, — подчеркнул принявший участие в обсуждении заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев. — Уверен, сообща мы найдем правильное решение для территории. Очень хочется, чтобы она осталась максимально зелёной.

Справка «ЗР»

Площадь Некрасовского сквера составляет 2 315 кв. метров. Сквер расположен в Первореченском районе Владивостока на пересечении улицы Некрасовской и Океанского проспекта. При проектировании специалисты ставят несколько задач — обновление и оформление существующих пешеходных путей, а также модернизацию композиционной схемы сквера с сохранением функциональных зон. Для тех, кто хочет внести свои предложения в концепцию развития территории, могут сделать это на сайте Дирекции общественных пространств Владивостока.

Сюжеты:
Приморье
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