Вторые сутки во Владивостоке очищают дороги и пешеходные зоны от снега

Минувшей ночью на улицах города работали 156 единиц техники. В каждом районе действовали уборочные комплексы, состоящие из машин с отвалами, тракторов, самосвалов, погрузчиков и другой специализированной техники.

Сгребали снег с дорог, остановок, тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание — сложным участкам, спускам и подъёмам, подъездам к детским садам, больницам и другим социальным учреждениям. Снег не только сгребали, но и вывозили с городских улиц на спецплощадки. По словам заместителя директора городского предприятия «Содержание городских дорог» Павла Миронова, максимальное количество техники и бригад убирали снег с центральных магистралей города. Он отметил, что в очистке улиц заняты и управляющие компании. По данным городского управления содержания жилищного фонда, к уборке снег привлечены 1130 дворников и 52 единицы снегоуборочной техники управляющих компаний. Также к работам присоединяются предприятия и организации различных форм собственности. Работы по наведению порядка в городе после снегопада продолжатся и днём. Как сообщают синоптики, во Владивостоке выпало 8 мм осадков, высота снежного покрова составила 6 см. Из-за сильного ветра на дорогах и пешеходных зонах образовывались высокие перемёты, на отдельных участках дорог — наледь. По данным Госавтоинспекции Владивостока, вчера, 15 февраля краевом центре в дежурное отделение поступило 45 вызовов на места дорожно-транспортных происшествий. В результате автоаварий пострадали два человека. Погибших нет. Сегодня по участку автодороги «Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл» всё еще запрещено движение седельных тягачей с прицепами. Кроме того, до сих пор перекрыто движение для всех видов транспорта на самом крутом спуске в городе — на улице Капитана Шефнера. По центральным автодорогам проезд автомашин идёт в штатном режиме, на отдельных участках движение замедленное, с утра были заторы. Автомобилистов просят не выезжать без особой необходимости, а также не бросать свой транспорт вдоль дорог, чтобы дорожные службы могли быстрее навести порядок после разгула стихии. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства владивостокцев просят сообщать в ЕДДС по телефону 2222-333.

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