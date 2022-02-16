За выброшенный из автомобиля мусор его владелец может лишиться средства передвижения

Парламентарии хотят ужесточить наказания за правонарушения, связанные с несоблюдением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
Например, как сообщили в пресс-службе Госдумы, документ предлагает установить административную ответственность за несанкционированный выброс из транспортного средства отходов производства. Согласно законопроекту, размер штрафа для граждан составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Кроме того, в случае фото- или видеофиксации правонарушения специальными техническими средствами собственник транспортного средства должен будет заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.
За повторный выброс мусора в течение одного года размеры штрафов будут выше: для граждан — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для ИП — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства; для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей также с возможной конфискацией. А в случае фото- или видеофиксации правонарушения размер штрафа для владельца авто составит 20 тыс. рублей.
При этом усиленная ответственность предусматривается за правонарушения, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов или тракторов. В этом случае гражданам будут грозить штрафы в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, ИП — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей, а в случае фото- или видеофиксации правонарушения владелец транспортного средства должен будет заплатить 100 тыс. рублей.
Отметим, сообщения о нелегальных свалках ежедневно поступают в мэрию Владивостока от местных жителей или в ходе мониторинга городских служб. Чаще всего городской службе приходится вывозить свалки КамАЗами. Недобросовестные граждане сбрасывают строительный мусор, автопокрышки, старую мебель и другие отходы в лесополосе, вдоль дорог и на пустырях.