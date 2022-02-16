За выброшенный из автомобиля мусор его владелец может лишиться средства передвижения

За выброшенный из автомобиля мусор его владелец может лишиться средства передвижения
За выброшенный из автомобиля мусор его владелец может лишиться средства передвижения
Сегодня, 11:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Депутаты Госдумы намерены усилить административную ответственность за несанкционированные свалки. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании во вторник, 15 февраля.

Парламентарии хотят ужесточить наказания за правонарушения, связанные с несоблюдением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Например, как сообщили в пресс-службе Госдумы, документ предлагает установить административную ответственность за несанкционированный выброс из транспортного средства отходов производства. Согласно законопроекту, размер штрафа для граждан составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Кроме того, в случае фото- или видеофиксации правонарушения специальными техническими средствами собственник транспортного средства должен будет заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

За повторный выброс мусора в течение одного года размеры штрафов будут выше: для граждан — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для ИП — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства; для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей также с возможной конфискацией. А в случае фото- или видеофиксации правонарушения размер штрафа для владельца авто составит 20 тыс. рублей.

При этом усиленная ответственность предусматривается за правонарушения, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов или тракторов. В этом случае гражданам будут грозить штрафы в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, ИП — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей, а в случае фото- или видеофиксации правонарушения владелец транспортного средства должен будет заплатить 100 тыс. рублей.

Отметим, сообщения о нелегальных свалках ежедневно поступают в мэрию Владивостока от местных жителей или в ходе мониторинга городских служб. Чаще всего городской службе приходится вывозить свалки КамАЗами. Недобросовестные граждане сбрасывают строительный мусор, автопокрышки, старую мебель и другие отходы в лесополосе, вдоль дорог и на пустырях.

Сюжеты:
Приморье
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