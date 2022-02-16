За выброшенный из автомобиля мусор его владелец может лишиться средства передвижения

За повторный выброс мусора в течение одного года размеры штрафов будут выше: для граждан — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для ИП — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства; для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей также с возможной конфискацией. А в случае фото- или видеофиксации правонарушения размер штрафа для владельца авто составит 20 тыс. рублей.