Что не запрещено, то разрешено: Приморский Россельхознадзор выпустил вредителя

Что не запрещено, то разрешено: Приморский Россельхознадзор выпустил вредителя

Сегодня, 17:19ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области допустили к ввозу на территорию России партию винограда из Индии, в которой были обнаружены вредители — тутовые щитовки.

По информации приморских фитосанитарных контрольных постов, с 8 по 14 марта 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролирован ввоз 5 783, 9 тонн свежих фруктов, овощей и ягод из девяти стран — это на 1 925,4 тонн больше, чем было импортировано неделей ранее.

«Третью неделю растет импорт овощей, фруктов и ягод из КНР: через приморские фитосанитарные контрольные посты поступило 2 730,3 тонн продукции, что на 262,4 тонн больше объема плодоовощной продукции, ввезенной неделей ранее», — сообщили в ведомстве.

За вторую неделю марта в Россию было импортировано 1 845,7 тонн бананов из Эквадора, 535,3 тонн мандаринов из Пакистана, 25,1 тонн ананасов из Филиппин, 24 тонн апельсинов из Египта. Из Перу, Индии и ЮАР был ввезен виноград общим весом 89,4 тонн, но наиболее значительный объем винограда поступил из Индии — 57,1 тонн.

Из Вьетнама импортированы партии экзотических фруктов — лонгана, маракуйи, лаймов и питайи — общим весом 15,9 тонн.

Также импортировано 468,2 тонн картофеля из Пакистана и 50 тонн моркови из Вьетнама.

В Россельхознадзоре сообщили, что к ввозу разрешили также подкарантинную продукцию — она заражена вредителями.

«При ввозе партии винограда из Индии была выявлена тутовая щитовка. После лабораторного подтверждения вида вредителя специалистами фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора принято решение о выпуске подкарантинной продукции, так как ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и перемещение по таможенной территории Союза плодов и ягод, зараженных карантинными видами ложнощитовок и щитовок, не запрещается», — заключили в управлении.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокграницаимпортфруктыфрукты и овощиовощи
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы