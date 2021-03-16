НЗМУ поможет Находке начать жить по-новому

Находкинский городской округ получит толчок к развитию, когда будет запущен Находкинский завод минеральных удобрений. О том, как улучшится жизнь и, что поменяется в городском округе при НЗМУ, рассказал директор завода Виктор Гребенюков.

Сегодня на протяжении всего дня в Находке, в Административном городке ПМП проходят общественные слушания по поводу проекта строительства НЗМУ сразу по нескольким темам: очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, установка производства метанола и морской терминал. В самом начале мероприятия с большим докладом выступил директор НЗМУ Виктор Гребенюков, который рассказал о проекте. «При реализации нашего проекта мы опираемся на лучший мировой опыт. Такие заводы безопасно работают по соседству с жилыми кварталами по всему миру. Мы придерживаемся такой же планки. НЗМУ станет самым современным заводом по производству метанола в России. Мы будем синтезировать метанол по технологии датской компании, мирового лидера в нефтехимии. Будет обеспечено минимальное воздействие на внешнюю среду», - начал он. Большой упор в своей презентации он сделал на безопасность проекта. Красной нитью его монолога шла мысль о том, что ни одна капля метанола не попадет в землю, даже если возникнет внештатная ситуация. «Метан будет поступать на завод по герметичным трубам, что позволит избежать контактов с людьми и возможности утечек. Готовую продукцию будут перевозить в танкерах, на которые газ будет поступать также по герметичным трубам. Вся система будет оборудована датчиками и автоматизированными системами», - рассказал Гребенюков. Гребенюков подчеркнул, что место для строительства НЗМУ было выбрано не случайно, так как на одной территории сошлось множество факторов. «На том месте, где сейчас проводятся изыскательские работы, нет ни природных, ни географических памятников. Не произрастают краснокнижные растений и не обитают редкие животные», - сказал он. Запуск производства поможет создать новые рабочие места на НЗМУ. Даже сейчас на этапе проекта на предприятии имеется 50 рабочих мест, где трудятся жители Находкинского городского округа. В ближайший год планируется создать еще около 100 вакансий. «К нам неоднократно обращаются находкинцы с вопросами о трудоустройстве. Сейчас порядка 50 человек трудятся на должностях электриков, технологов, пожарных, операторов. Также мы заключили договоренности с ведущими ВУЗами края и средними профессиональными учреждениями о том, что выпускники сразу после получения дипломов будут устраиваться работать на высокооплачиваемые должности завода. После запуска производства на заводе появится порядка 1,5 тысяч рабочих мест. Предпочтение будет отдаваться жителям Находки и Приморского края», - заявил директор НЗМУ. Что касается развития самой Находки, то здесь, Виктор Гребенюков подчеркнул будущую газификацию города. «Поскольку завод будет работать на газе, город также получит голубое топливо. Так, появятся две газовые котельные вместо 11 мазутных и угольных. Газ позволит получать стабильное и недорогое отопление, городская среда избавится от выбросов и копоти», — добавил Гребенюков. Отметим, Находкинский завод минеральных удобрений будет производить метанол. Первая стадия изыскательских работ была завершена и уже в скором времени начнутся работы по возведению НЗМУ. Объём ежегодных налоговых отчислений в бюджеты разного уровня составит около 1,4 миллиарда рублей.

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