Приморский океанариум назвали одним из самых интересных мест России

Россияне выбрали достопримечательности в разных регионах страны, которые показались им наиболее интересными. В ТОП-10 самых интересных мест России попал и Приморский океанариум, расположенный на острове Русском во Владивостоке, сообщает аналитический центр НАФИ.

Рейтинг создан на основе результатов онлайн-опроса о том, какие объекты в своих туристических поездках россияне хотели бы посетить больше всего. Учитывались как природные, так и рукотворные достопримечательности. В ТОП-10 самых интересных мест России вошли: — Приморский океанариум; — Долина гейзеров на Камчатке; — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии; — горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае; — Ленские столбы в Якутии; — замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии; — Соловецкий монастырь в Архангельской области; — Тавдинские пещеры на Алтае; — остров Врангеля на Чукотке; — утес Степана Разина в Саратовской области. Таким образом, с помощью результатов онлайн опроса был создан аналитический путеводитель с двумя основными целями: первая — помочь туристу спланировать свой маршрут, вторая — обозначить локации в регионах, которые имеют всероссийский спрос и на развитие которых следует обратить особое внимание.

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