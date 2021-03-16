Приморский океанариум назвали одним из самых интересных мест России

Приморский океанариум назвали одним из самых интересных мест России

Сегодня, 10:02ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Россияне выбрали достопримечательности в разных регионах страны, которые показались им наиболее интересными. В ТОП-10 самых интересных мест России попал и Приморский океанариум, расположенный на острове Русском во Владивостоке, сообщает аналитический центр НАФИ.

Рейтинг создан на основе результатов онлайн-опроса о том, какие объекты в своих туристических поездках россияне хотели бы посетить больше всего. Учитывались как природные, так и рукотворные достопримечательности.

В ТОП-10 самых интересных мест России вошли:

— Приморский океанариум;

— Долина гейзеров на Камчатке;

— Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии;

— горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае;

— Ленские столбы в Якутии;

— замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии;

— Соловецкий монастырь в Архангельской области;

— Тавдинские пещеры на Алтае;

— остров Врангеля на Чукотке;

— утес Степана Разина в Саратовской области.

Таким образом, с помощью результатов онлайн опроса был создан аналитический путеводитель с двумя основными целями: первая — помочь туристу спланировать свой маршрут, вторая — обозначить локации в регионах, которые имеют всероссийский спрос и на развитие которых следует обратить особое внимание.

Сюжеты:
Приморский край
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