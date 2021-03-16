Приморский океанариум назвали одним из самых интересных мест России

Рейтинг создан на основе результатов онлайн-опроса о том, какие объекты в своих туристических поездках россияне хотели бы посетить больше всего. Учитывались как природные, так и рукотворные достопримечательности.
В ТОП-10 самых интересных мест России вошли:
— Приморский океанариум;
— Долина гейзеров на Камчатке;
— Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии;
— горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае;
— Ленские столбы в Якутии;
— замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии;
— Соловецкий монастырь в Архангельской области;
— Тавдинские пещеры на Алтае;
— остров Врангеля на Чукотке;
— утес Степана Разина в Саратовской области.
Таким образом, с помощью результатов онлайн опроса был создан аналитический путеводитель с двумя основными целями: первая — помочь туристу спланировать свой маршрут, вторая — обозначить локации в регионах, которые имеют всероссийский спрос и на развитие которых следует обратить особое внимание.