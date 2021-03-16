Пять аттракционов во Владивостоке признали безопасными

Пять аттракционов во Владивостоке признали безопасными

Сегодня, 17:39ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
Пять аттракционов официально зарегистрировали в Приморье — каждому из них выдан государственный регистрационный знак, который подтверждает высокое качество предоставления услуг, сообщили в правительстве региона.

В краевом гостехнадзоре отметили, что пять зарегистрированных аттракционов находятся на Спортивной набережной Владивостока — это колесо обозрения, гигантские качели, «Микс», «НЛО», «Вальс».

«Они получили государственный регистрационный знак, подтверждающий высокое качество предоставления развлекательных услуг», — рассказал глава инспекции Евгений Кирик.

Эксперт отметил, чтобы получить собственнику получить госзнак, его аттракцион должен быть технически исправлен, иметь паспорт и сертификат соответствия.

Если аттракцион не будет зарегистрирован в установленные сроки — эксплуататору будет грозить административная ответственность.

Зарегистрировать аттракцион можно в приморском гостехнадзоре по адресу: улица 1-я Морская, 2, кабинет 412б во Владивостоке. Телефон: 8 (423) 241-05-45.

Сюжеты:
Приморский край
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