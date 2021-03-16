Пять аттракционов во Владивостоке признали безопасными

В краевом гостехнадзоре отметили, что пять зарегистрированных аттракционов находятся на Спортивной набережной Владивостока — это колесо обозрения, гигантские качели, «Микс», «НЛО», «Вальс».
«Они получили государственный регистрационный знак, подтверждающий высокое качество предоставления развлекательных услуг», — рассказал глава инспекции Евгений Кирик.
Эксперт отметил, чтобы получить собственнику получить госзнак, его аттракцион должен быть технически исправлен, иметь паспорт и сертификат соответствия.
Если аттракцион не будет зарегистрирован в установленные сроки — эксплуататору будет грозить административная ответственность.
Зарегистрировать аттракцион можно в приморском гостехнадзоре по адресу: улица 1-я Морская, 2, кабинет 412б во Владивостоке. Телефон: 8 (423) 241-05-45.