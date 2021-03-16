За зиму строительство жилья в Приморье увеличилось на 73%

За зиму строительство жилья в Приморье увеличилось на 73%

Сегодня, 18:04ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В период за январь–февраль 2021 года в Приморье сдали почти 144 тысячи квадратных метров жилья. В правительстве региона отметили, что приобрести новые квартиры можно при помощи льготной ипотеки со сниженной процентной ставкой.

В минстрое Приморского края сообщили, что больше всего жилья возводится во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне, Артеме и Надеждинском районе.

«За январь и февраль сдано 143,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 60 тысяч больше уровня прошлого года. В том числе в многоквартирных домах — 124,4 тысячи, 19,5 тысяч — индивидуальное жилищное строительство», — рассказали в министерстве.

По словам специалистов, запланированное комплексное освоение территорий края, реновация промышленных зон, вовлечение в оборот земель Минобороны позволит увеличить объемы строительства и снизить стоимость квадратного метра в Приморье.

Стоит отметить, что приморцы могут приобрести жилье по сниженной процентной ставке в рамках государственных программ: «Дальневосточная ипотека», «Доступная ипотека», «Льготная ипотека».

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Приморском крае в 2021 году планируют построить и сдать 800 тысяч квадратных метров жилья, а к 2030 году этот показатель должны довести до 2 миллионов.

Сюжеты:
Приморский край
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