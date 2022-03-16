Автомобилистов Владивостока просят пересесть на автобусы

В столице Приморья с утра и до самого вечера будет идти мокрый снег, на дорогах образуется гололёдица, усилится ветер. Водителям рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте, а горожанам — соблюдать осторожность на улице.

В мэрии сообщили, что техника и рабочие продолжают уборку дорог от снега и обработку сложных участков противогололёдными материалами. Служба будет работать в круглосуточном режиме. По информации оперативного штаба при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», ограничений движения автотранспорта на дорогах города не вводилось. Спуск на ул. Шефнера не перекрыт. На ряде участков дорог наблюдаются замедленное движение автомобилей — из-за продолжающегося снега на дорогах скользко. В связи с погодными условиями, отсутствие ребёнка в школе за прогул не засчитают. В случае нарушений в работе городского хозяйства владивостокцев просят сообщать об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

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