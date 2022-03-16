Жизнь с «Макдоналдсом» и без

Чудеса в решете
Москва в тот момент была неиссякаемым источником новых впечатлений, а потому маршрут всегда строили так, чтобы денёк-другой побыть в столице. Слова «потусить» тогда ни подростки, ни наши родители не знали.
Это сейчас есть интернет, и с лёгкостью можно узнать, что первый в Советском Союзе и на сегодняшний день самый «проходимый» макдак в мире открыли в январе 1990 года на Пушкинской площади. Если вы видели эти безумные фотографии с очередью во всю площадь — так вот таким же было столпотворение и в июне, спустя почти полгода после начала работы быстроедального чуда.
Сориентироваться в весёлых картинках с неведомыми гамбургерами и прочей сопутствующей снедью было весьма тяжко, и стоящим по 2-2,5 часа в очереди за «американской мечтой» помогала юркая молодёжь в красных козырьках, снабжённая чем-то вроде анкет. Они быстро ставили «галочки» в глянцевых бумажках, которые, достигнув заветной кассы, надо было просто отдать и отсчитать денег. Такая организация процесса позволяла сделать так, что, стоя в очереди, ты всё время двигался.
Если бы не это, изучение меню с разинутым ртом возле прилавка наверняка утроило бы время ожидания для тех, кто позади.
Наш первый набор состоял из Биг Маков, чизбургеров, полулитровых стаканов с клубничным коктейлем, горы картошки-фри и пирожков с яблоком «что вы, нельзя уйти и не попробовать наши горячие пирожки» на двоих (хотя моя бабушка была изощрённым виртуозом в части всего, что связано с тестом, и пекла сдобные пирожки с яблочной начинкой так, что весь Алма-Атинский двор стекался к её окну на запах). Доедали оставшееся от обильного обеда мы вплоть до вылета на самолёте, который был запланирован на следующий день, а остатками молочного коктейля, помнится, сильно порадовали дворнягу на Арбате или где-то там.
Самым ярким впечатлением была даже не сама еда. Тот самый McDonald’s на Пушкинской площади Москвы был сродни музею. Внутри огромные залы — утыканы уменьшенными копиями Кремля, Великой Китайской стены, Эйфелевой башни и прочих построек со всего мира, кочующих из учебника в учебник. Лирическое отступление — много-много лет спустя эти помещения перестали казаться большими, а от былого величия в интерьерах остался какой-то китч, как, впрочем, и от нашумевшей клиентоориентированности (по моему скромному мнению).
Второе впечатление — и самый главный шок того момента — связан с уровнем сервиса, который мы, как обыватели «из булошной» с крупногабаритной и громкоматерной тётей Зиной за прилавком, представить в реальной жизни не могли.
Пресловутые американские улыбки от вполне себе рязанских парней и девушек померкли после того, как меня… ударили шваброй.
Ну как ударили — её не очень ловко поставил рядом с нашим столиком где-то в углу юнец-полотёр, и она сама свалилась — лёгкий пластмассовый привет из западной жизни слегка завалился мне на плечо.
Это открыло перед нами возможность узреть всю макдаковскую иерархию, потому как на инцидент сбежались все менеджеры и менеджеры менеджеров вплоть до директора ресторана. Так долго и настойчиво передо мной не извинялись ни до, ни после того случая. Кстати, я только лет через 20 узнала, что вообще можно всячески выказывать недовольство и требовать сатисфакции, если общепит чем-нибудь не вписался в твои ожидания.
«Забугорщина»
Флёр удивительности слетел с заветной «сетевухи» довольно быстро. И связано это было не столько со стремительной поступью фаст-фуда по разваливающемуся Союзу. Мама освоила приготовление картофеля фри в миниатюрном казане на газовой плите, а добрые люди научили, что смешивать мороженое с молоком и сиропом можно даже обычной вилкой у себя на кухне.
Спустя пятнадцать лет McDonald’s стал местом, которое мы уже открывали своим детям. Сначала — в Сочи, потом в Китае, Таиланде или Вьетнаме. Моя страсть тоже ненадолго возвращалась — в макдаках Азии делали бургеры с креветочной котлетой и раньше, чем в России, начали включать в меню креветок в панировке.
Когда знаменитая ресторанная сеть докатилась до Дальнего Востока, как раз оставалось вспоминать свой первый Биг Мак и многокилометровую очередь за ним. А ведь было много людей, кто очутился в «святая святых» впервые в жизни…
Помню, как они были разочарованы — что в жизни бургеры втрое площе, чем на фото, а картошка теряет свою фритюрную эрекцию уже через 10 минут после того, как отчалила от стойки выдачи.
Всё-таки третье десятилетие двухтысячных сделало население самой большой страны в мире разборчивее, чем это было в начале девяностых. Потраченное в макдаке они быстро перевели в цены китайских «чифанек» (для наших читателей не с Дальнего Востока — кафе) и стали сомневаться в правильности выбора.
Ольга Сычёва
МНЕНИЕ
Мы опросили жителей Владивостока, что они думают по поводу «каминг-аута» McDonald’s. Мнения разные, но никто явно не горюет.
— Я думаю, пян-се сейчас развернётся, — Надежда, 38 лет.
— Меня вообще не огорчит уход с российского рынка «Макдоналдс». В KFC намного вкуснее еда, — Екатерина, 21 год.
— Закрытие этой сети меня огорчает только потому, что я понимаю, сколько будет потеряно рабочих мест, как пострадают поставщики и так далее. Это целая цепочка, которая теперь нарушена, причём по всей стране. И это не радует, — Мария, 41 год.
— Единственное, что я могу сказать про «Макдоналдс», так это то, что более мерзкого бургера я не ел никогда. Правда, я ходил в эту сеть в Туле, во Владивостоке даже не заходил и не собирался. Другое дело, что жаль людей, которые там работали, что они потеряют довольно прилично оплачиваемую работу, — Павел, 48 лет.
— Скатертью дорога, может, похудею хоть, — Сергей, 35 лет.
— Ни разу там не ел и не планировал, — Константин, 28 лет.
— Я ни разу там не ела, так что параллельно. Могла бы посочувствовать сотрудникам, но им обещают платить з/п дальше, и мак закрывается, а не уходит. Перебои с поставками и вообще фиг знает что. Говорят, надо подождать, — Наталья, 33 года.
— Не ходили туда, и не будем. Невелика потеря. Мне лично, всё равно, что у нас какие-то фаст-фуды закрываются. Жалко людей, которые там работали. Это да. Дочке раньше нравились там бургеры. Раньше, когда в Москве были, всегда туда заходили за «Хэппи Милом» для детей. А сейчас ни я такое не ем, ни дочь, — Наталья, 58 лет.