Жизнь с «Макдоналдсом» и без

Наш первый набор состоял из Биг Маков, чизбургеров, полулитровых стаканов с клубничным коктейлем, горы картошки-фри и пирожков с яблоком «что вы, нельзя уйти и не попробовать наши горячие пирожки» на двоих (хотя моя бабушка была изощрённым виртуозом в части всего, что связано с тестом, и пекла сдобные пирожки с яблочной начинкой так, что весь Алма-Атинский двор стекался к её окну на запах). Доедали оставшееся от обильного обеда мы вплоть до вылета на самолёте, который был запланирован на следующий день, а остатками молочного коктейля, помнится, сильно порадовали дворнягу на Арбате или где-то там.