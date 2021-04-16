Новый проект поможет приморцам справиться с трудностями после «короны»

«Благодаря вам были спасены сотни жизней жителей нашего города. Хочу сказать вам спасибо за ваш самоотверженный и тяжелый труд. Однако я прекрасно понимаю, что экономика края только начинает восстанавливаться, некоторые люди потеряли работу, у некоторых существенно сократился уровень доходов. И моя задача как депутата Законодательного Собрания Приморского края оказать всю возможную помощь тем, кто в этот тяжелый период оказался в нужде, — говорит Игорь Шауфлер. — Мы постараемся охватить как можно большее количество приморцев, и я надеюсь, что наш вклад поможет улучшить жизнь людей в это непростое время».