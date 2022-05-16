Скоростной переход: «Ростелеком» подключил цифровые услуги для Уссурийской таможни

Теперь все службы, находящиеся в пассажирском терминале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Краскино обеспечены интернетом на скорости 100 Мбит/с.
Для этого «Ростелеком» построил 32 км оптических линий. Оптическая сеть позволяет обеспечить скорость передачи данных до 1 Гбит/с и более при необходимости, даёт возможность предприятию подключить по одному оптическому кабелю любые цифровые услуги.
— Запуск новой волоконно-оптической линии значительно повысил надёжность связи таможенного поста МАПП Краскино с основными телекоммуникационными узлами ФТС России. Учитывая практически полную цифровизацию процессов таможенного оформления и контроля, бесперебойная и высокоскоростная линия позволяет сократить время обработки электронных документов и сведений, представленных перевозчиками при прибытии и убытии товаров. За счет качественной работы системы связи количество пропускаемых транспортных средств увеличено более чем на 20%, — комментирует начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин.
Оператор также организовал виртуальную частную сеть (VPN-сеть) и установил телефонию. Виртуальная частная сеть — это защищенная корпоративная сеть между офисами одной компании. Она обеспечивает безопасный обмен конфиденциальной и коммерческой информацией.
— Вместе с развитием цифровых технологий растет и потребность организаций в качественных цифровых сервисах. Сегодня без подобных услуг не обходится ни одна компания. Мы предлагаем клиентам комплексные решения под ключ, которые позволяют автоматизировать процессы в организации любого масштаба, — рассказывает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Костерин.
Оставить заявку на подключение услуг для юридических лиц можно на сайте или бесплатному номеру телефона: 8 800 200 30 00.