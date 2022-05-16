Скоростной переход: «Ростелеком» подключил цифровые услуги для Уссурийской таможни

— Вместе с развитием цифровых технологий растет и потребность организаций в качественных цифровых сервисах. Сегодня без подобных услуг не обходится ни одна компания. Мы предлагаем клиентам комплексные решения под ключ, которые позволяют автоматизировать процессы в организации любого масштаба, — рассказывает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Костерин.