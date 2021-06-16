Где купаться этим летом во Владивостоке?

Конкретных данных о том, на каких пляжах в приморской столице можно купаться, пока нет — они должны появиться в ближайшее время. Но стоит отметить, что популярный пляж на Шаморе в течение последних лет не может пройти проверку безопасности, и вряд ли ему это удастся в 2021 году. Под вопросом и отдых на Ахлёстышева — там в данный момент идут работы по благоустройству территории. Часто в список запрещенных пляжей попадают те, что расположены со стороны Амурского залива и с восточной стороны у бухты Тихой: к ним близко находятся городские стоки.