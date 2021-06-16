Мэрия ставит знаки

Ранее «Золотой Рог» сообщал о том, что на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке поменяется схема движения. Теперь в районе домов № 63 и № 65 появятся новые дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта.