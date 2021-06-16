Приморье ждет важного гостя из Белоруссии

В Приморье может приехать с визитом президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор края Олег Кожемяко.

Губернатор уточнил, что Александру Лукашенко дали приглашение, на которое он ответил положительно. «Но у президента время — всегда, скажем так, непростой вопрос. Но раз он положительно ответил, а он человек слова, надеемся, что он здесь появится в удобное для него время», — передает «Интерфакс» слова Олега Кожемяко. Глава региона добавил, что надеется на то, что сможет показать президенту Беларуси регион в лучшее с климатической точки зрения время. Он отметил, что, как правило, это вторая половина лета и осень. Олег Кожемяко подчеркнул, что в 2007 или 2008 году белорусский лидер уже посещал Приморье. Также губернатор уточнил, что между Приморьем и Белоруссией активно развиваются экономические и социальные связи, в крае сейчас много белорусских производителей. «Мы надеемся, что этот визит послужит дальнейшим взаимоотношениям», — подчеркнул Олег Кожемяко.

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