Стройки в рост: С начала 2021 года в Приморье уже сдано в эксплуатацию более 300 тысяч «квадратов» жилья

Стройки в рост: С начала 2021 года в Приморье уже сдано в эксплуатацию более 300 тысяч «квадратов» жилья
Стройки в рост: С начала 2021 года в Приморье уже сдано в эксплуатацию более 300 тысяч «квадратов» жилья
Сегодня, 10:50ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
На данный момент Приморье оказалось на 25 месте среди 39 российских регионов, которые увеличивают скорость сдачи нового жилья быстрее, чем в среднем по стране. С января по май в регионе было закончено на 45,5% больше строек жилой недвижимости, чем в течение того же периода в 2020 году.

Данные показывают, что в первые 4 месяца 2021 года в крае удалось сдать в эксплуатацию 296 тысяч квадратных метров жилья, из которых 78 000 приходятся на частные дома. Между тем, успешному жилищному строительству способствует комплексное освоение земельных участков и завершение долгостроев.

Достигнутые за первые месяцы года результаты — чуть меньше половины тех 800 тысяч квадратных метров жилья, которые планируется сдать до конца 2021.

По национальному проекту «Жильё и городская среда» к 2030 ежегодно в крае будут вводиться в строй 2 млн квадратных метров жилой недвижимости.

Одновременно с этим власти Приморья проводят социально значимые проекты и мероприятия в сфере жилищного строительства, предоставления земельных участков, создания инфраструктуры.

Также в крае применяются меры, направленные на улучшение жилищно-коммунального обслуживания населения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Сюжеты:
Приморский край
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