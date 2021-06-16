«Все дети дома»: как идёт работа по обеспечению жильём детей-сирот в Приморье

Рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей-сирот провел глава Приморья Олег Кожемяко. Перед губернатором о проделанной работе в этом направлении отчитались представители министерства образования и руководители муниципальных образований.

Глава края заявил, что в регионе с каждым годом растет количество детей-сирот, которые получают квартиры от государства, положенные им по закону. Так, в 2018 жильем обеспечили 312 льготников, а в 2019 новоселье отметили 832 человека. Эти значения удалось увеличить почти втрое за счет введения принципиально новых методов работы, в частности передачи муниципалитетам полномочий по подбору помещений для жителей края из обозначенной категории, а также введения сертификатов, позволяющих очереднику самостоятельно найти для себя квартиру стоимостью в пределах обозначенной суммы. Все вместе это значительно ускорило решение наболевшего вопроса. В 2020 году квартиры получили уже более тысячи человек: 716 — по договорам найма специализированных жилых помещений, 333 — через сертификаты. Однако в крае растет и количество сирот, которые достигли 18 лет и должны получить свою квартиру. И поэтому говорить о решении проблемы полностью — рано. Сейчас необходимо не только продолжать, но и максимально активизировать работу в обозначенном направлении, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь. «Мы направляем довольно значительные средства на обозначенные цели. В бюджете предусмотрено более 1,8 млрд рублей. Если говорить о крупных городах, решить вопрос, скорее всего, здесь можно только строительством нового жилья. Возьмем данные за прошлый год. Во Владивостоке цена за квадратный метр на вторичном рынке составляла до 150 тысяч рублей. То есть, требовалось 4,5-5 миллионов рублей на одну квартиру. В то же время на эти средства можно построить две квартиры», — отметил губернатор. Олег Кожемяко обозначил муниципалитеты-передовики по обеспечению жильем детей-сирот в Приморье и посоветовал главам других территорий перенимать успешный опыт у соседей. В числе лидеров оказались Артем, Лесозаводск, Уссурийск, Шкотовский, Кировский, Дальнереченский и Партизанский районы. Отметим, что все подобные мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения Юрий РОГОВ

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