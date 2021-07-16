Компенсации за съём жилья в Приморье получают почти 900 медработников

Ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей установлены отдельно для территорий, приравненных к северным. Доплата в 3 тысячи рублей предусмотрена за каждый выявленный и подтвержденный у пациента случай онкологического заболевания на I или II стадии. Единовременные выплаты в 200-700 тысяч рублей (в зависимости от уровня образования) полагаются специалистам с высшим или средним образованием, трудоустроившимся в амбулаторно-поликлинические звено и службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций. А наставники, которые помогают молодым специалистам адаптироваться в профессиональной среде, ежемесячно получают надбавку к окладу в размере 3 тысяч рублей.