Нацелены на исторический результат: олимпийская сборная РФ по бадминтону тренируется во Владивостоке перед токийскими Играми

«Была возможность сказать, что мы хотим, чтобы в Приморье был один из региональных центров бадминтона, чтобы восстановили команды Высшей лиги, потому что это не только будет развивать спорт здесь, но и обеспечит сборную РФ новыми кадрами», - заявила она.