Нацелены на исторический результат: олимпийская сборная РФ по бадминтону тренируется во Владивостоке перед токийскими Играми

Подготовка к встрече некоторых олимпийских сборных велась в Приморье на протяжении пары лет, но зал для бадминтона уже был готов принимать спортсменов такого класса. Как рассказал директор краевого центра спортивной подготовки Денис Русинов, площадка СК «Олимпиец» не раз выступала местом проведения соревнований мирового масштаба.
«Оставалось уладить только маленькие пожелания, которые были [высказаны] перед приездом олимпийской сборной», - добавил собеседник.
Для спортсменов-олимпийцев созданы комфортные условия проживания с различными удобствами, среди которых особой популярностью пользуется сауна. Туда наведываются как бадминтонисты, так и представители команд по другим видам спорта.
При подготовке к встрече приморская сторона не забыла и про указания Роспотребнадзора – спортивные сооружения и гостиницы, в которых проживают сборные команды, оснащены обеззараживающими устройствами, термометрами и прочими требованиями времени.
К тренировкам сборной РФ подключены и некоторые игроки из приморской команды, однако всех задействовать не удалось. Ограничения, по словам президента краевой федерации бадминтона Сергея Баева, связаны со всё ещё бушующей пандемией.
Приморье в любом случае будет представлено в Токио - среди 16 членов сборной есть и спортсмены родом из региона, и выступающие за край бадминтонисты. Речь идёт сразу о нескольких титулованных атлетах - Иване Созонове, Сергее Сиранте, Владимире Иванове.
Для самих бадминтонистов тренировки во Владивостоке сбыли долгожданным событием, которое планировалось задолго до лета 2021 года.
По словам тренера олимпийской сборной РФ по бадминтону Клавдии Майоровой, «Олимпиец» хорошо знаком спортсменам – именно на этой площадке они готовятся к чемпионату мира по бадминтону, если он проходит в одной из стран Азии.
«Здесь уже как родной дом, свои стены. Подготовка идёт полным ходом», - отметила тренер.
Первые дни пребывания сборной в городе оказались непростыми из-за сочетания жаркой погоды и высокой влажности, но спортсмены уже начали привыкать к местному климату. Сами тренировки тоже идут плодотворно – бадминтонисты набирают нужную скорость, настрой у них «боевой».
Внимание уделяется и психологическому аспекту подготовки – через динамики на корте СК «Олимпиец» планируется включать запись гула болельщиков. Поиграв в таких условиях, спортсмены натренируются не отвлекаться на раздражающие факторы.
«У нас есть лидеры, и мы хотим, чтобы они сделали исторический результат на этой Олимпиаде. Они опытные бойцы, настроены очень серьёзно», - рассказала Клавдия Майорова
Бадминтонисты получили возможность не только потренироваться во Владивостоке, но и встретиться с министром спорта РФ Олегом Матицыным. На встрече с ним тренер команды рассказала, в каком направлении спортсменам и ей хотелось бы видеть развитие бадминтона в Приморье.
«Была возможность сказать, что мы хотим, чтобы в Приморье был один из региональных центров бадминтона, чтобы восстановили команды Высшей лиги, потому что это не только будет развивать спорт здесь, но и обеспечит сборную РФ новыми кадрами», - заявила она.
Из Владивостока в Токио спортсмены вылетят 20 июля, а уже 24 числа Владимир Иванов и Иван Созонов сразятся с Кимом Аструпом и Андерсом Расмуссеном из Дании.
Оппонентом Сергея Сиранта окажется индонезийский спортсмен, который, по словам Клавдии Майоровой, известен своей проворностью.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. XVI летние Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. По решению международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.
В настоящее время в Приморском крае проводят акклиматизационно-подготовительный этап олимпийские сборные России: во Владивостоке – команды по бадминтону, боксу, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, спортивной борьбе, стендовой стрельбе, триатлону, баскетболу 3х3, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, художественной гимнастике, водному поло, в поседке Лозовый Партизанского городского округа – сборная по гребле на байдарках и каноэ.
Всего акклиматизацию и тренировки накануне Олимпиады и Паралимпиады в Токио со 2 июля по 29 августа пройдут более 600 человек в составе делегаций олимпийских и паралимпийских команд России.
Основными площадками предолимпийских сборов стали спортивный комплекс «Олимпиец», кампус ДВФУ на острове Русский, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, стрелково-стендовый комплекс «Стрелок», спортивный комплекс «Динамо» и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа.