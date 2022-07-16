В рамках конференции обсудили поддержку репродуктивного здоровья жителей Хабаровского края

В этом году конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» прошла в седьмой раз. В рамках мероприятия провели панельную сессию «Поддержка репродуктивного здоровья: цели, перспективы», на которой участники обсудили пилотные программы репродуктивного здоровья в Хабаровском крае.

По сообщению издания, в рамках мероприятия выступила первый заместитель генерального директора по социальному развитию КРДВ Эльвира Нургалиева. По ее словам, в этом году проект «Репродуктивное здоровье» начали реализовать в шести регионах Российской Федерации. Об этом сообщает transsibinfo.com. Также спикером панельной сессии стала советник главы Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова. Она выступила с докладом «Установки на рождаемость и факторы принятия решения о рождении ребенка, актуальные запросы и потребности семей с детьми». По ее словам, ВЦИОМ провел исследования, согласно которым свыше трети россиянок в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет (тридцать семь процентов) декларируют установки на многодетность. Причем с возрастом желание иметь троих и более детей увеличивается. Достаточно распространенной среди населения является идея многодетности, и это говорит о том, что у демографического роста есть потенциал. Член-корреспондент РАН, профессор, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин также выступил на панельной сессии. По его словам, прогноз федеральной службы государственной статистики говорит о том, что к 2036 году в России количество мужчин уменьшится на 5,5 миллиона человек. Поэтому работа по сохранению репродуктивного здоровья имеет стратегическую важность для государства. Повышенное внимание при работе в данном направлении стоит уделить профилактике, как первичной, так и вторичной, а также определению групп риска и выявлению болезней на ранней стадии. Аполихин подчеркнул, что важно бороться не с болезнями, а девиантным поведением взрослых и детей. Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» проводилось в два этапа в разных регионах: Приморском крае и Якутии. Оператор форума — Фонд Росконгресс.

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