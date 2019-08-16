Дальневосточники не чувствуют себя в безопасности на улицах города

Только в одном городе из одиннадцати число тех, кто не чувствует себя в безопасности на улицах, оказалось меньше 50% – в Магадане. В остальных региональных столицах отрицательно ответили на вопрос исследования «Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города?» от 51% опрошенных (в Улан-Удэ) до 61% (в Биробиджане). При этом, лишь в двух городах число тех, кто чувствует себя в безопасности на улицах, превысило отметку в 20% – в Южно-Сахалинске и Чите.