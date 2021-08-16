Навес в «Терминале Астафьева»: блок А проверку прошел

«Монтаж навеса – очень интересный процесс. Потому что это новая конструкция, которой больше нет в Приморском крае. Работа сложная и интересная, мы здесь также учимся новому. Тем более, когда сначала собираем конструкции на земле, укрупняем, обтягиваем, а потом монтируем здесь, на высоте. Получается – то, что вы видите», — добавил Александр Романченко.