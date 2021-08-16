Приморским вузам не придется постоянно проходить госаккредитацию

Действующие законы и правила обязывают российские вузы проходить аккредитацию каждые шесть лет. По словам Елены Шмелевой, в некоторых случаях критерии соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) достаточно размыты и не имеют никакого отношения к оценке качества работы преподавателей и уровня подготовки студентов.
«Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС», - добавила Шмелева.
Руководительница «Сириуса» выступила с инициативой о замене периодической аккредитации на аккредитационный мониторинг. Для соответствия требованиям ФГОС вузам приходится прилагать массу усилий и тратить уйму времени. При этом, при срыве сроков, сильнее всех страдают студенты.
«Важно, чтобы каждый включился в ту работу, которую мы сейчас можем начать на платформе ОНФ. Мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы, которые занимаются тем, чтобы соответствовать существующим сегодня показателям», — рассказала Елена Шмелева.
По словам директора института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС Инна Клочко отметила, что необходимо разработать адекватные показатели, чтобы аккредитационный мониторинг опять не превратился в подготовку кипы бумаг.
«Аккредитация нужна, но в другом формате. Несмотря на то, что сейчас большинство процессов автоматизированы, помимо электронного документооборота все дублируется на бумажные носители. Это увеличило нагрузку на преподавателей в два раза. Действующая процедура аккредитации отражается не только на занятости педагогов, но и на их эмоциональном состоянии», — прокомментировала нововведение Инна Клочко.
Отдельно преподаватель напомнила, что наличие или отсутствие аккредитации прямо влияет на выбор вуза абитуриентами. Это придает им уверенность, что они смогут закончить обучение и не потратят время на перевод в другие институты во время учебного процесса.