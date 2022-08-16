Погранпереходы модернизируют в Приморье

Современные пункты пропуска построят в Приморском крае в 2024-2025 годах, сейчас же максимально удобными стараются сделать существующие. Как ведётся эта работа и что ещё предстоит сделать, обсудили во время выездов на объекты Губернатор Олег Кожемяко и руководитель Росгранстроя Геннадий Безлобенко 11 августа.

Комиссия в составе представителей Пограничной службы ФСБ России, профильных ведомств, подрядных организаций посетила автомобильные пункты пропуска«Пограничный», «Марково», «Краскино». Фото: Иван Дякин пресс-служба правительства Приморского края Контракт на реконструкцию пункта пропуска «Пограничный» заключат до конца года.Планируется, что новый объект будет сдан в 2025 году. На переходе «Марково» работы по созданию нового пункта пропуска уже активно идут.Запущена и реконструкция недостроенного пункта в Краскино. Строительство здесь началось 10 лет назад, но было заморожено. В настоящее время вопрос «реанимирован».Проведена корректировка проектно-сметной документации, и в следующем году работы развернутся в полную силу. В 2024 году современный пункт пропуска сдадут в эксплуатацию. Это позволит увеличить пропускную мощность погранперехода в 8,5 раза и обеспечить проезд до 750 машин и более 4000 человек в сутки. Параллельно для удобства обслуживания посетителей приводят в порядок действующий пункт пропуска. Уже оборудованы дополнительные досмотровые ямы, дезбарьеры. Здесь построят дополнительную поло- су движения для грузового транспорта, пункт пропуска оснастят модульными помещениями, шлагбаумами и навигацией. Как отметил Олег Кожемяко, накопившиеся проблемы с погранпереходами в Приморье находят своё решение. – Сейчас видим, что пришло новое руководство, подход к организации работ изменился.Началось проектирование и строительство погранпереходов, расширение техвозможностей, которые уже сегодня позволят увеличить количество машин. Со своей стороны мы примем меры – сделаем объездную дорогу, продолжим работу, связанную с предоставлением стоянок для автомобилей, чтобы они не стояли на дорогах по Пограничному и по Краскино. Думаю, что тот подход, который сейчас декларирует и показывает Росгранстрой, уже в этом году позволит увидеть существенные изменения. Ну и в целом, до 2025 года мы запустим новые пункты пропуска «Пограничный», «Марково», «Краскино», которые дают нам возможность полноценно работать и по экспорту, и по импорту, – обозначил Губернатор. Глава региона особо подчеркнул, что обязательства, которые взял на себя Росгранстрой,благодаря поддержке Минтранса России полностью профинансированы. Это позволило привлечь надёжных подрядчиков.По словам Геннадия Безлобенко, работа предстоит большая, и она уже идёт. В частности, корректировка проекта по пункту «Краскино» позволит сократить сроки строительства объекта на год – до 2024-го. – Сегодня пропускная способность действующего пункта пропуска – около 90 машин.Мы приступили к его реконструкции, приведению в нормативное состояние. Будет сделана дополнительная полоса, полностью переоборудованы места государственно-контрольных органов, будут модули, внешний вид, благоустройство. Помимо этого, с Олегом Николаевичем посещали пункты пропуска «Пограничный», «Марково». Они тожевходят в приоритеты и по ним тоже есть решение, финансирование, проекты. Другимисловами, причин для сбоев реализации этих планов нет, – подчеркнул глава Росгранстроя. По информации пресс-службы правительства Приморского края Фото: Иван Дякин

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