Погранпереходы модернизируют в Приморье

Комиссия в составе представителей Пограничной службы ФСБ России, профильных ведомств, подрядных организаций посетила автомобильные пункты пропуска«Пограничный», «Марково», «Краскино».
Контракт на реконструкцию пункта пропуска «Пограничный» заключат до конца года.Планируется, что новый объект будет сдан в 2025 году.
На переходе «Марково» работы по созданию нового пункта пропуска уже активно идут.Запущена и реконструкция недостроенного пункта в Краскино. Строительство здесь началось 10 лет назад, но было заморожено. В настоящее время вопрос «реанимирован».Проведена корректировка проектно-сметной документации, и в следующем году работы развернутся в полную силу. В 2024 году современный пункт пропуска сдадут в эксплуатацию. Это позволит увеличить пропускную мощность погранперехода в 8,5 раза и обеспечить проезд до 750 машин и более 4000 человек в сутки.
Параллельно для удобства обслуживания посетителей приводят в порядок действующий пункт пропуска. Уже оборудованы дополнительные досмотровые ямы, дезбарьеры. Здесь построят дополнительную поло- су движения для грузового транспорта, пункт пропуска оснастят модульными помещениями, шлагбаумами и навигацией. Как отметил Олег Кожемяко, накопившиеся проблемы с погранпереходами в Приморье находят своё решение.
– Сейчас видим, что пришло новое руководство, подход к организации работ изменился.Началось проектирование и строительство погранпереходов, расширение техвозможностей, которые уже сегодня позволят увеличить количество машин. Со своей стороны мы примем меры – сделаем объездную дорогу, продолжим работу, связанную с предоставлением стоянок для автомобилей, чтобы они не стояли на дорогах по Пограничному и по Краскино. Думаю, что тот подход, который сейчас декларирует и показывает Росгранстрой, уже в этом году позволит увидеть существенные изменения. Ну и в целом, до 2025 года мы запустим новые пункты пропуска «Пограничный», «Марково», «Краскино», которые дают нам возможность полноценно работать и по экспорту, и по импорту, – обозначил Губернатор.
Глава региона особо подчеркнул, что обязательства, которые взял на себя Росгранстрой,благодаря поддержке Минтранса России полностью профинансированы. Это позволило привлечь надёжных подрядчиков.По словам Геннадия Безлобенко, работа предстоит большая, и она уже идёт. В частности, корректировка проекта по пункту «Краскино» позволит сократить сроки строительства объекта на год – до 2024-го.
– Сегодня пропускная способность действующего пункта пропуска – около 90 машин.Мы приступили к его реконструкции, приведению в нормативное состояние. Будет сделана дополнительная полоса, полностью переоборудованы места государственно-контрольных органов, будут модули, внешний вид, благоустройство. Помимо этого, с Олегом Николаевичем посещали пункты пропуска «Пограничный», «Марково». Они тожевходят в приоритеты и по ним тоже есть решение, финансирование, проекты. Другимисловами, причин для сбоев реализации этих планов нет, – подчеркнул глава Росгранстроя.
По информации пресс-службы правительства Приморского края
Фото: Иван Дякин