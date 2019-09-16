Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами

ЛЕВ. Доходы на этой неделе желают оставлять лучшего. Если ваше дело в области финансов связано с риском, откажитесь от него, чтобы не потерять то, что у вас есть. Похоже, стоит задуматься о том, чтобы взять кредит или оформить кредитную карту.