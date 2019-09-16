Будущих байкеров заставят сначала два года ездить на "дырчиках"

Будущих байкеров заставят сначала два года ездить на "дырчиках"

16 сентября 2019, 08:24
Общество
А управлять некоторыми видами транспорта без стажа можно будет только с 21 года

А управлять некоторыми видами транспорта без стажа можно будет только с 21 года

Госавтоинспекция хочет усложнить выдачу прав. Ведомство разработало очередные поправки к закону «О безопасности движения». Изменения коснутся мотоциклистов, им повысят возраст получения прав с 18 до 20 лет.

Перед экзаменом нужно будет два года поездить на маломощных байках. Для этого введут новую подкатегорию А2. Управлять грузовиками и автобусами без стажа можно будет только с 21 года. Права категории С и D дадут только тем, кто год водил легковую машину.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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