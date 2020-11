Будущих байкеров заставят сначала два года ездить на "дырчиках"

А управлять некоторыми видами транспорта без стажа можно будет только с 21 года

А управлять некоторыми видами транспорта без стажа можно будет только с 21 года Госавтоинспекция хочет усложнить выдачу прав. Ведомство разработало очередные поправки к закону «О безопасности движения». Изменения коснутся мотоциклистов, им повысят возраст получения прав с 18 до 20 лет. Перед экзаменом нужно будет два года поездить на маломощных байках. Для этого введут новую подкатегорию А2. Управлять грузовиками и автобусами без стажа можно будет только с 21 года. Права категории С и D дадут только тем, кто год водил легковую машину. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

