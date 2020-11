Последний раз он стоил менее 64 рублей 1 августа

Последний раз он стоил менее 64 рублей 1 августа Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,91% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки 63,77 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на начало понедельника. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 64 рубля 1 августа. Курс евро опустился на 0,97%, до 70,59 рубля. Падение доллара происходит на фоне роста цен на нефть после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

