На Камчатке на празднике "Алхалалалай" вновь установлен рекорд

В конкурсе «Мимсх, Алхалалалай» приняли участие 5 женщин, которые рассказали о себе на родном языке, продемонстрировали таланты, ответили на вопросы о Камчатке и угостили гостей и жюри национальными блюдами. По итогам конкурса лучшей стала Анастасия Чухман, второе место заняла Наталья Кравченко, третье – Алина Нестерова. Все трое – жительницы Петропавловска-Камчатского.