На месте Нижнекамчатского острога будет построен культурно-исторический центр

Решение было принято по итогам православно-исторического форума "Возрождение Нижнекамчатского острога", который прошел в Усть-Камчатском районе края Работа форума началась с театрализованной постановки «Летопись времён», рассказывающей жителям и гостям Усть-Камчатска о присоединении камчатской земли к Российской Империи во времена экспедиции Владимира Атласова. Творческие коллективы муниципального района перенесли зрителей на 300 лет назад, во времена, когда первые землепроходцы рассказали о земле огнедышащих исполинов всему цивилизованному миру. Именно в Нижнекамчатском остроге началась история православия на Камчатке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. В продолжение мероприятий участники форума: краеведы, историки, православные и политические деятели, а также представители казачьего войска, – отправились на место разрушенного города и установили там православный крест с надписью «Здесь по величию сердец воздвижен сей крест на месте возрождения Нижнекамчатского острога». «Необходимость восстановления Нижнекамчатского острога назрела давно. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы сохранить память об истории освоения Камчатки. А потому, благодаря поддержке Губернатора Камчатского края, принято решение о создании Нижнекамчатского туристического кластера. В его рамках здесь будут построены культурно-исторический центр, места размещения любителей исторического туризма. Я уверен, все это позволит увеличить турпоток в район», – сказал глава Усть-Камчатского района Василий Логинов. Начало строительства культурно-исторического центра, главным инвестором которого выступит ООО «Дельта-Фиш-ЛТД», запланировано на июль 2020 года. Напомним, в июне 2019 года в поселке Ключи открылся первый в Усть-Камчатском районе информационный центр для туристов. Нижнекамчатский острог был основан русскими казаками вблизи устья реки Уачхачь в 1713-1714 годах в результате переноса острога в 3 км выше по реке Камчатке, существовавшего с 1704 года в районе современного посёлка Ключи, который, в свою очередь, был перенесён из зимовья, поставленного в 5 км выше по реке Камчатка Владимиром Атласовым в 1697 году. В 1731 году острог был разрушен камчадалами, после чего сожжён отрядом русских. В 1733-1740 годах восстановлен на новом месте – левом берегу реки Камчатка ниже устья реки Радуга, в 30 км от современного посёлка Усть-Камчатск. С 1783 по 1822 годы существовал как город Нижнекамчатск. В XVIII веке являлся опорным пунктом Российско-Американской компании и крупнейшим торговым центром Российской империи. Журнал "Дальневосточный капитал"

