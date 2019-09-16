На месте Нижнекамчатского острога будет построен культурно-исторический центр

«Необходимость восстановления Нижнекамчатского острога назрела давно. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы сохранить память об истории освоения Камчатки. А потому, благодаря поддержке Губернатора Камчатского края, принято решение о создании Нижнекамчатского туристического кластера. В его рамках здесь будут построены культурно-исторический центр, места размещения любителей исторического туризма. Я уверен, все это позволит увеличить турпоток в район», – сказал глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.