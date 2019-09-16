Незнание закона не освобождает от налога

В свою очередь корреспондент «Золотого Рога» поинтересовался у специалиста: в связи с тем что система кадастровой оценки включает не только площадь и материалы, но и время возведения, рыночную стоимость, даже экономическую ситуацию региона, нужно ли собственнику следить за этими показателями и бежать с заявлениями при резких колебаниях рынка? Анна Самойленко разъяснила, что Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ определена норма - изменить оценку своей недвижимости можно не чаще одного раза в 3 года, не реже одного раза в 5 лет. Конечно, столь длительный период может повлечь изменения экономической ситуации. Но в том же законе есть статья, которая говорит о том, что если индекс рынка недвижимости изменится более чем на 30 %, то должен быть проведен внеочередной тур кадастровой оценки. За этим индексом следит Минэкономразвития, субъекты ежеквартально направляют всю информацию о рынке. При резком скачке либо снижении цен все объекты попадут в переоценку. «Хуже, чем пенсионка»