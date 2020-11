Незнание закона не освобождает от налога

Приморцам придется смириться: с 1 января они будут платить так же, как и остальные россияне

Приморцам придется смириться: с 1 января они будут платить так же, как и остальные россияне Во Владивостоке состоялось заседание дискуссионной площадки «Благополучие человека» партии «Единая Россия». Тема дискуссии была весьма актуальной – изменения в начислении налога на имущество физических лиц в 2020 году. С 1 января будущего года в Приморском крае вводится расчет налога исходя из кадастровой стоимости. Надо отметить, что 32-я глава Налогового кодекса РФ вступила в силу еще с 1 января 2015 года. Она предусматривает порядок расчета имущественного налога не от инвентаризационной, как было ранее, а от кадастровой стоимости недвижимости. Во многих регионах России с новым порядком уже свыклись. В Приморье законодатели решили повременить с изменениями и дали населению отсрочку. Однако со следующего года новый способ начисления станет единым для всех. Как отметил модератор заседания депутат ЗС ПК, координатор региональной дискуссионной площадки «Благополучие человека» Игорь ЧЕМЕРИС, любое изменение в налогообложении – всегда тема непростая. И одна из задач власти – обеспечить полноценное информационное сопровождение, которое на сегодняшний день Игорь Святославович считает недостаточным. Дабы не получить поток жалоб и недовольств от граждан, которые с 1 января начнут получать платежки с новыми цифрами, должен быть выработан формат доведения исчерпывающей информации до приморцев. Для этого на заседание были приглашены эксперты, представители общественности, СМИ и органов местного самоуправления Приморского края. Налоговики готовы Объектами налогообложения признаются: жилой дом; квартира, комната; гараж, машиноместо; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; иное здание, строение, помещение. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав многоквартирного дома. Какие преференции и льготы предполагаются? Налоговая база будет определяться в отношении каждого жилого фонда за вычетом стоимости определенного количества квадратных метров в зависимости от его вида. Налоговые вычеты составят: в отношении квартиры и части жилого дома – будет уменьшаться в размере кадастровой стоимости на 20 кв. м общей площади, в отношении жилого дома – 50 кв. м, комнаты, коммунальные квартиры – их налоговая база будет уменьшена на 10 кв. м. До конца этого года органы местного самоуправления должны успеть принять соответствующие местные нормативно-правовые акты. И все владельцы имущества, которые попали в перечень физлиц, будут получать в 2020 году налоговые начисления по новым правилам. Те, кто по каким-либо причинам не попал в этот перечень, будут платить по старым правилам, но только на время переходного периода. В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки исчисления за первые три налоговых периода будут происходить с учетом понижающего коэффициента, то есть нагрузка будет расти постепенно. Первый период будет исходя из 20 % - понижающий поправочный коэффициент составит 0,4 и 0,6. Начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется по кадастровой стоимости, предусмотрено применение коэффициента, ограничивающего ежегодный рост налога по кадастровой стоимости не более чем на 10 %. То есть будет сопоставляться ранее начисленный налог с тем, который будет начислен за третий период, чтобы рост для физилиц не был в 2-3 раза. Можно сказать, что сумма будет фиксированной. Кроме того, все льготные категории граждан по этому налогу сохраняются. Все в порядке. Кадастровом Те собственники, кто в отведенный срок нашли время зайти на сайт центра, ввести кадастровый номер объекта и получить информацию, смогли воспользоваться возможностью пересмотреть кадастровую стоимость своего имущества. Большинство таких собственников обращались за уточнением технических характеристик. Это, к примеру, неточно указанная в ЕГРН площадь помещения (вместо 65 кв. м собственник предоставил документы на владение 60,5 кв. м). Или неверно указанный материал стен – в ЕГРН числится монолит, а по документам – дом панельный, стены железобетонные. Все подобные обращения принимались, документы рассматривались, соответственно, стоимость корректировалась. Очень важно отметить, что не только собственники находят неточности. К сожалению, предоставленный перечень изначально содержал ошибки, которые были выявлены специалистами ЦКО. «Например, в перечне объектов Приморья было здание 1500 года постройки (!). Мы все понимаем, что если бы такое здание существовало на территории края, мы бы, по меньшей мере, ходили бы туда на экскурсию. Или здание склада в Кавалеровском районе площадью 500 тыс. кВ. м. Ну нет в этом районе таких складов! А если подойти формально к этой цифре, то можно себе представить, какой налог ему придет в 2012 году... Мы составляли список таких явных ошибок, и Росреестр их исправлял в рабочем порядке», - поделилась особенностями оценочной работы Анна Самойленко. «На сегодняшний день пересчет завершен. Но никакой паники у граждан быть не должно. После утверждения результатов (появление «дорожной карты» планируется в начале ноября) у собственников появится право обратиться в Центр кадастровой оценки с заявлением об исправлении технических или методологических ошибок. Все заявления будут нами приниматься, направляться в Росреестр, который в свою очередь исправленные данные будет направлять в налоговые органы. Так сказать, начнется работа в режиме реального времени», - пояснила директор центра. Кроме того, в крае будет действовать комиссия при Департаменте земельных и имущественных отношений, куда тоже можно обращаться. Ну и крайний механизм изменения кадастровой стоимости – обращение в суд. В свою очередь корреспондент «Золотого Рога» поинтересовался у специалиста: в связи с тем что система кадастровой оценки включает не только площадь и материалы, но и время возведения, рыночную стоимость, даже экономическую ситуацию региона, нужно ли собственнику следить за этими показателями и бежать с заявлениями при резких колебаниях рынка? Анна Самойленко разъяснила, что Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ определена норма - изменить оценку своей недвижимости можно не чаще одного раза в 3 года, не реже одного раза в 5 лет. Конечно, столь длительный период может повлечь изменения экономической ситуации. Но в том же законе есть статья, которая говорит о том, что если индекс рынка недвижимости изменится более чем на 30 %, то должен быть проведен внеочередной тур кадастровой оценки. За этим индексом следит Минэкономразвития, субъекты ежеквартально направляют всю информацию о рынке. При резком скачке либо снижении цен все объекты попадут в переоценку. «Хуже, чем пенсионка» Секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия" Людмила ТАЛАБАЕВА напомнила и об ответственности законодателей в этом вопросе: «К нам поступает много обращений, люди напуганы, считают, что это нововведение – хуже, чем пенсионка. Это от нехватки информации. Я, честно говоря, и сама переживаю, поймала себя на мысли, что мне самой - федеральному законодателю - нужно подразобраться. Поэтому я очень их понимаю и обращаюсь к вам: давайте опровергать те фейки, ту ложную информацию, которая на сегодня есть у граждан. Собирайте на дискуссионных площадках жителей территорий, Совет ветеранов, Совет садоводов, бизнес. Может быть, стоит организовать приемные – депутатские, партийные, где будет сидеть юрист, рассказывать о нововведениях, тем самым успокаивать людей. Поймите, для них это очень и очень важно. Мы это точно с вами можем сделать». Конечно, законодательство новое, пока сложное для восприятия. Но мы - граждане, и это ответственность каждого. Собственник должен воспользоваться возможностью, которую ему предоставляет государство, найти время войти в систему оценки на сайте Центра кадастровой оценки Приморья (primcko.ru), на сайт Росреестра (rosreestr.ru) и решить все вопросы, чтобы потом не удивляться неожиданным цифрам в налоговых платежках. Фото автора. Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter