Первый фестиваль "Милкиса и Пян-се" состоялся во Владивостоке

Не секрет, что корейский пирожок «пян-се» и напиток «Милкис» уже давно стали символами Владивостока, а все «поуехавшие» с теплотой и ностальгией вспоминают, как согревались в приморские морозы пахучим горячим пирожком на пару с капустой и мясом.