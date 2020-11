Первый фестиваль "Милкиса и Пян-се" состоялся во Владивостоке

Неофициальные символы столицы ДФО удостоились своего праздника

Неофициальные символы столицы ДФО удостоились своего праздника Не секрет, что корейский пирожок «пян-се» и напиток «Милкис» уже давно стали символами Владивостока, а все «поуехавшие» с теплотой и ностальгией вспоминают, как согревались в приморские морозы пахучим горячим пирожком на пару с капустой и мясом. Поэтому неравнодушные, любящие город люди организовали специальный фестиваль, посвященный двум этим владивостокским «достопримечательностям» - фестиваль «Милкиса и Пян-се». В программе мероприятия было множество конкурсов и развлечений для посетителей. На фестивале в «Седанка Сити» пян-се и милкис гостям комплекса раздавали бесплатно. На 4-м этаже комплекса их встречали те самые очаровательные, уже привычные дамы, продающие пян-се на улицах города. Кроме того, в день мероприятия ТРК «Седанка Сити» и сеть ресторанов корейской кухни быстрого обслуживания «Мирине» подготовили конкурс на поедание пян-се на скорость! 10 счастливчиков боролись за титул главного ценителя корейской кухни и подарок от сети «Миринэ». Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter