Во Владивостоке готовится к открытию детский технопарк "Кванториум"

Во Владивостоке готовится к открытию детский технопарк "Кванториум"

16 сентября 2019, 09:35
Общество
Уже в начале октября он примет первых учеников, которыми стали более 800 школьников старше 10 лет

Уже в начале октября он примет первых учеников, которыми стали более 800 школьников старше 10 лет. В ближайшее время для их родителей будут проведены собрания, где расскажут об особенностях обучения в новом учреждении. В первый год обучения занятия будут вестись по девяти направлениям: математика, квантошахматы, промдизайнквантум, хайтек, it-квантум, биоквантум, VR-AR-квантум, энерджиквантум, промробоквантум. Детей распределили по разным группам в зависимости от их уровня подготовки «В Кванториуме занятия будут вести опытные педагоги-наставники, которые регулярно повышают свою квалификацию, участвуя в различных образовательных сессиях, мастер-классах, тренингах и других обучающих мероприятиях по всей стране», - рассказала руководитель детского технопарка Ксения Харлан. Формат обучения предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями, во время которых будет уделено большое внимание практической деятельности. Уроки будут проходить с использованием высокотехнологичного оборудования. Также планируется, что еще около трех тысяч приморских детей в течение года будут вовлечены в различные мероприятия технопарка. Набор детей в группы будет осуществляться ежегодно. Напомним, что владивостокский Кванториум расположился в помещениях административного корпуса Дворца детского творчества. Сейчас там продолжаются ремонтные работы. Они проходят с учетом сохранения архитектурных особенностей здания. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Наука и образованиеПриморье
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы