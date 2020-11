Во Владивостоке готовится к открытию детский технопарк "Кванториум"

Уже в начале октября он примет первых учеников, которыми стали более 800 школьников старше 10 лет

Уже в начале октября он примет первых учеников, которыми стали более 800 школьников старше 10 лет. В ближайшее время для их родителей будут проведены собрания, где расскажут об особенностях обучения в новом учреждении. В первый год обучения занятия будут вестись по девяти направлениям: математика, квантошахматы, промдизайнквантум, хайтек, it-квантум, биоквантум, VR-AR-квантум, энерджиквантум, промробоквантум. Детей распределили по разным группам в зависимости от их уровня подготовки «В Кванториуме занятия будут вести опытные педагоги-наставники, которые регулярно повышают свою квалификацию, участвуя в различных образовательных сессиях, мастер-классах, тренингах и других обучающих мероприятиях по всей стране», - рассказала руководитель детского технопарка Ксения Харлан. Формат обучения предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями, во время которых будет уделено большое внимание практической деятельности. Уроки будут проходить с использованием высокотехнологичного оборудования. Также планируется, что еще около трех тысяч приморских детей в течение года будут вовлечены в различные мероприятия технопарка. Набор детей в группы будет осуществляться ежегодно. Напомним, что владивостокский Кванториум расположился в помещениях административного корпуса Дворца детского творчества. Сейчас там продолжаются ремонтные работы. Они проходят с учетом сохранения архитектурных особенностей здания. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter