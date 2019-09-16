Во Владивостоке открылись всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2019"

Во Владивостоке открылись всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2019"

16 сентября 2019, 13:38
Общество
К участию в состязаниях привлечены 19 команд, которые представляют все флоты ВМФ России, Росгвардию, иные силовые ведомства, специалистов-разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов

К участию в состязаниях привлечены 19 команд, которые представляют все флоты ВМФ России, Росгвардию, иные силовые ведомства, специалистов-разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов Во Владивостоке на базе водной станции ЦСКА состоялось торжественное открытие вторых всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2019». Главным судьей соревнований является заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв. Право поднять Государственный Флаг России на открытии «Аквароботеха» было предоставлено капитанам команд, которые заняли первые места на прошлогоднем первенстве. В соревнованиях принимают участие безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты (винтовые и глайдеры (аппараты, приводимые в движение за счёт изменения плавучести)). В зависимости от класса им предстоит пройти различные этапы, на которых предусмотрена демонстрация возможностей техники по выходу в заданную точку с высокой точностью, проведение подводных технических работ и преодоление сложной подводной полосы препятствий. Сегодня прошла официальная жеребьевка очередности выступления команд, калибровка, взвешивание и замер габаритов заявленных образцов техники. Итоги соревнований будут подведены 20 сентября. Журнал "Дальневосточный капитал"

Stories:
Знай наших!Приморье
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы