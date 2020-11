Во Владивостоке открылись всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2019"

К участию в состязаниях привлечены 19 команд, которые представляют все флоты ВМФ России, Росгвардию, иные силовые ведомства, специалистов-разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов

К участию в состязаниях привлечены 19 команд, которые представляют все флоты ВМФ России, Росгвардию, иные силовые ведомства, специалистов-разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов Во Владивостоке на базе водной станции ЦСКА состоялось торжественное открытие вторых всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2019». Главным судьей соревнований является заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв. Право поднять Государственный Флаг России на открытии «Аквароботеха» было предоставлено капитанам команд, которые заняли первые места на прошлогоднем первенстве. В соревнованиях принимают участие безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты (винтовые и глайдеры (аппараты, приводимые в движение за счёт изменения плавучести)). В зависимости от класса им предстоит пройти различные этапы, на которых предусмотрена демонстрация возможностей техники по выходу в заданную точку с высокой точностью, проведение подводных технических работ и преодоление сложной подводной полосы препятствий. Сегодня прошла официальная жеребьевка очередности выступления команд, калибровка, взвешивание и замер габаритов заявленных образцов техники. Итоги соревнований будут подведены 20 сентября. Журнал "Дальневосточный капитал"

