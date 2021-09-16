Бюджетники Уссурийска получили ключи от новых квартир из рук губернатора

В домах номер 2 на Тенистой Аллее и номер 1 на Облачной квартиры будут снимать сотрудники сфер образования, здравоохранения, спорта, силовых структур и другие бюджетники. В общей сложности сдано 114 арендных квартир.
Поздравлять новоселов и вручать им ключи прибыл лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Он рассказал, что в будущем объемы строительства арендного жилья будут только расти. По словам главы региона, в съемных квадратных метрах нуждаются и в Дальнереченске и в Лучегорске.
«Отмечу, квартиры уже сдаются с ремонтом, коммунальные платежи меньше. Через полгода квартиру можно оформить по “Дальневосточный ипотеке”», — сообщил Олег Кожемяко.
По завершении торжеств, губернатор остался на чай с новоселами.
Уже в конце 2021 года в микрорайоне Радужный будут сданы еще 114 квартир — вторая очередь.
В крупных городах Приморского края продолжается строительство арендного жилья — во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске. Квартиры в них сдают бюджетным работникам на 50 процентов ниже рынка. Арендаторы имеют право впоследствии выкупить квартиры по себестоимости. В 2022 году запланировано сдать более полутора тысяч арендных квартир.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.