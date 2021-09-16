Бюджетники Уссурийска получили ключи от новых квартир из рук губернатора

Бюджетники Уссурийска получили ключи от новых квартир из рук губернатора
Бюджетники Уссурийска получили ключи от новых квартир из рук губернатора
Сегодня, 16:32ОбществоФото: Максим Карпиков / Медиахолдинг 1Mi
В Уссурийске состоялась сдача двух жилых многоквартирных домов первой очереди. Ключи бюджетникам от арендного жилья вручал глава Приморского края Олег Кожемяко.

В домах номер 2 на Тенистой Аллее и номер 1 на Облачной квартиры будут снимать сотрудники сфер образования, здравоохранения, спорта, силовых структур и другие бюджетники. В общей сложности сдано 114 арендных квартир.

Поздравлять новоселов и вручать им ключи прибыл лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он рассказал, что в будущем объемы строительства арендного жилья будут только расти. По словам главы региона, в съемных квадратных метрах нуждаются и в Дальнереченске и в Лучегорске.

«Отмечу, квартиры уже сдаются с ремонтом, коммунальные платежи меньше. Через полгода квартиру можно оформить по “Дальневосточный ипотеке”», — сообщил Олег Кожемяко.

По завершении торжеств, губернатор остался на чай с новоселами.

Уже в конце 2021 года в микрорайоне Радужный будут сданы еще 114 квартир — вторая очередь.

В крупных городах Приморского края продолжается строительство арендного жилья — во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске. Квартиры в них сдают бюджетным работникам на 50 процентов ниже рынка. Арендаторы имеют право впоследствии выкупить квартиры по себестоимости. В 2022 году запланировано сдать более полутора тысяч арендных квартир.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
строительствожильеУссурийскПриморьеОлег Кожемяко
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы