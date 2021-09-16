Губернатор Приморья открыл детский сад в Уссурийске

Губернатор Приморья открыл детский сад в Уссурийске
Губернатор Приморья открыл детский сад в Уссурийске
Сегодня, 15:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Уссурийске в новом микрорайоне Радужный 16 сентября открыл свои двери детский сад № 1. Учреждение рассчитано на 220 детей, в том числе самых маленьких — от 2 до 3 лет.

В пресс-службе края сообщили, что на строительство детского сада по национальному проекту «Демография» ушло менее двух лет. Возле учреждения обустроена современная детская площадка, здание оборудовано лифтом для маломобильных граждан.

В торжественной церемонии открытия детсада принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что детский сад стал своего рода подарком для семей, которые получают здесь арендное жилье.

— Программа строительства детских садов, арендного жилья позволяет обустраивать наши города и поселки. Это хороший пример совместной работы инвесторов и государства, результатом которой является комфортное жилье, детское образование, возможность увеличения семьи, — отметил глава Приморья.

Отметим, в крае активно ведется развитие дошкольного образования. В прошлом году были сданы четыре детских сада на 685 мест во Владивостоке, Большом Камне, Дальнереченске и Партизанском районе. Также были открыты 11 дополнительных групп на 221 место в действующих муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Ранее сообщалось, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию семь детских образовательных учреждений на 1200 мест. Два возведут во Владивостоке, по одному — в Артеме, Вольно-Надеждинском, Уссурийске, Новонежино и Чугуевке. Дополнительно во Владивостоке будет организован выкуп помещений для создания детского сада не менее чем на 150 мест.

Напомним, в Приморье реализуется государственная краевая программа «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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