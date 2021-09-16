«Корпоративные войны в Приморье» — Супермаркет «Яппи» как «горячая точка»

Посетители отметили, что расположение отделов и оборудование в магазине не изменились. Лишь добавились некоторые товары более низкого ценового сегмента.
Так как же получилось, что мучительно закрывающийся «Яппи» оказался вновь на плаву? Еще до переоткрытия, в происходящем попытался разобраться корреспондент «Восток-Медиа».
В ходе судебного разбирательства, которое длилось несколько лет, выяснили, что, в 2015 году собственник «Тысячи мелочей» и аффинированные с ним лица через цепочку сделок купли-продажи пытались оградить от посягательств кредиторов нежилое помещение площадью 2176,6 «квадрата» на Некрасовской, 76 — большую его часть и занимал супермаркет «Яппи». Внутри проблемного дела фигурировали перепродажа и передача имущества между членами одной семьи — матерей, дочерей, бабушек и зятьев. Однако семейный бизнес не смог противостоять исковым требованиям на сумму 447,4 млн рублей от ООО «Ратимир», было открыто банкротное дело и назначен конкурсный управляющий. В 2021 году бывшие собственники «Яппи» лишились помещения, а также не смогли попасть залы некогда престижного супермаркета и забрать оборудование и запас товаров.
В социальных сетях в аккаунте под брендом «Яппи» появилось следующее обращение:
«Друзья, другие люди выдают себя за ЯППИ! Очень жаль, что корпоративный конфликт и война предпринимателей так отражается на наших покупателях, ради которых мы и создавали лучший супермаркет в городе… Мы получили множество вопросов по поводу рекламы об открытии супермаркета ЯППИ. Ситуация такая: несмотря на то, что ООО «ЯППИ» предложило самую высокую арендную ставку, конкурсный управляющий предпочла заключить договор на менее выгодных условиях с «дружественной» компанией — ООО «Восток-Запад». Более того, подконтрольный конкурсный управляющий воспрепятствовала вывозу имущества и оборудования, принадлежащего ООО «ЯППИ» и передала наше имущество новому арендатору, не имея на то никаких законных оснований. На данный момент в помещении делает ремонт и готовится к открытию новый арендатор, который, пренебрегая законом, этикой и моральными аспектами, не имея на то никаких законных оснований, пользуется имуществом ООО «ЯППИ», вывеской ЯППИ супермаркет, вводит в заблуждение наших контрагентов и покупателей, сообщая им будто это тот же ЯППИ супермаркет и те же люди им управляют… Это наглая ложь! Они приняли на работу несколько наших бывших сотрудников и с их помощью пытаются полностью воссоздать, то что создавалось годами управленческой командой ООО «ЯППИ».
ООО «ВОСТОК-ЗАПАД» бессовестно использует наш интеллектуальный труд и копирует все то, что было создано нами. При том, что они имеют собственную сеть — «5 ВКУСОВ». Но, почему-то это скрывают и выдают себя за нас…
4 августа, руководству ООО «ЯППИ» новые арендаторы воспрепятствовали в демонтаже вывески ЯППИ СУПЕРМАРКЕТ и охранной сигнализации. Все эти факты говорят о том, что процедура банкротства была использована для того, чтобы получить бизнес ЯППИ… и выдать себя за нас.
К сожалению, официальных комментариев о представителей супермаркета «Яппи» получить не удалось.
В свою очередь арбитражный управляющий ООО «Тысяча мелочей», член ОАУ «Гарантия» Тамара Лушкина пояснила, что сдала помещения супермаркета в аренду и пока не может сказать, кто выступает в качестве нанимателя площадей. Компания-арендатор решила самостоятельно известить своих покупателей об открытии. Вполне возможно, что компания приобрела товарный знак «Яппи», — говорит Тамара Лушкина.
В то же время в уссурийской компании ООО «Восток-Запад» не стали скрывать, что открытие на 1000-мелочей на месте прежнего супермаркета «Яппи» произойдет в ближайшее время. Собственники бизнеса в законном порядке станут владельцами бренда приморского продуктового ритейлера.
К слову, собственник ООО «Восток-Запад» — бывший совладелец другой известной сети «Фреш25», под брендом «5 вкусов» его супермаркет сегодня располагается во Владивостоке на ул. Олега Кошевого. В Уссурийске эта компания также связана с ООО» УК «Империя вкусов», которая также является управляющей компанией для ООО «Твист».
Однако, вопрос — каким образом так быстро можно стать обладателем чужой торговой марки, все же остается открытым. Торговый знак «Яппи» действительно зарегистрирован в Роспатенте в 2012 году (Свидетельство № 461316) и также претерпел период передачи от одного правообладателя к другому в рамках уже известных семейных отношений. Так, Алещенко Екатерина Александровна передала право пользование торговой маркой ООО «Тысяча мелочей», названное общество передало его со временем ООО «Мета», которое в свою очередь передало право пользование торговой маркой «Яппи» в руки московского ООО «Мася Кафе».
Последний договор по предоставлении права использования заключен в 2015 году, исключительная коммерческая концессия на которое истекает 1 апреля 2022 года на территории Москвы.
Таким образом, судя по накалу страстей между конкурентами на приморском рынке, один из вариантов добровольная переуступка (продажа или передача) в рамках гражданско-правовых отношениях, вряд ли пройдет ровно. Но, как говорят эксперты, судиться за бренд муниципального масштаба — себе дороже. Другой вариант — прийти на рынок с похожим брендом «Яппи В», «Яппи плюс», «Яппи супер», но и это не законно. В России нельзя регистрировать сходные по значению — звучанию (фонетика), написанию (смысл) и визуальному прочтению (графика) товарные знаки т. к. их использование может ввести потребителя в заблуждение.
Как заметила в своих комментариях патентный поверенный ООО «Первое частное приморское патентное агентство» Галина Ращупкина, в стране зарегистрированный товарный знак может быть передан по договору отчуждения. Правообладателем товарного знака в России может быть только юрлицо, либо физическое лицо, но в статусе индивидуального предпринимателя. Сделку регистрирует Роспатент, а за передачу прав необходимо оплатить госпошлину, после чего информация о передаче знаков должна быть опубликована. Однако если деловые партнеры подписали между собой договор, но он не зарегистрирован в Роспатенте такое право признается ничтожным.
Процедура передачи прав занимает примерно четыре месяца с учетом пересылки документов: в Москву их направляют в оригинале, затем ведомство рассматривает заявление о регистрации и другие документы в течение 60 дней.
Если говорить о возможности получить товарный знак не используя партнерский договор, то владельцем бренда может стать любое лицо, но лишь через три года. Регистрирующему органу должны представить доказательства, что все это время его прежний владелец не использовал его для зарегистрированного перечня товаров или услуг. Любое заинтересованное лицо может подать заявление на досрочное прекращение таких прав и впоследствии зарегистрировать товарный знак на себя.
Однако если компания находится в состоянии банкротства, то по словам Галины Ращупкиной (как это произошло с ООО «Мета» и другими субъектами спора по супермаркету «Яппи» — прим.ред.) конкурсный управляющий может передать право пользования товарным знаком по своему усмотрению. Как только компания будет признана банкротом, и будут занесены сведения в ЕГРЮЛ, товарный знак прекратит свое существование, и право использовать свой товарный знак фирма-банрота потеряет. Таким образом все острые вопросы надо решить до окончательного прекращения деятельности.
По наблюдениям Галины Ращупкиной, к практике передачи товарных знаков субъекты бизнеса в Приморье прибегают не редко, в данном случае предприниматели заключают между собой договор по отчуждению товарного знака. Минимальная стоимость регистрации товарного знака — 57,5 тыс. руб. Специальные агентства рассчитывают оценку бренда, поэтому цена товарного знака складывается из его рыночного веса. Конечно, товарные знаки общероссийского уровня как ДНС имеют космические значения.
Но в Приморском крае встречаются сделки, где цена торговой марки. знака приравнивается к стоимости регистрации бренда, т. е. 60 тыс. руб. А если знак аннулируют по заявлению, то выигравшая сторона может обратиться в суд о возмещении издержек. Поэтому передавать за такие скромные деньги тоже выгодно. Если говорить о стоимости регионального бренда в Приморье, то, порой, он может стоить несколько миллионов рублей.